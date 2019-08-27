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27.08.2019
Интерфакс-АВН

Испытания глубоко модернизированного Ту-95МСМ начнутся в этом году - Мантуров

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Стратегический бомбардировщик Ту-95МС ВКС России
Стратегический бомбардировщик Ту-95МС ВКС России.
Источник изображения: РИА Новости

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Первый глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ до конца года приступит к испытаниям, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"В этом году состоятся выкатка первого глубоко модернизированного самолёта Ту-95МСМ и начало его испытаний", - заявил Мантуров.

По его словам, параллельно готовится к заключению опережающий контракт с Минобороны на глубокую модернизацию строевых Ту-95МС.

Ранее глава "Туполева" Александр Конюхов заявил "Интерфаксу", что глубокая модернизация строевых Ту-95МС начнется в 2021 году. Он сообщил, что контракт на создание ракетоносца в облике Ту-95МСМ был заключен в июне 2018 года, работы развёрнуты на Таганрогском авиационном заводе (ТАНТК им. Бериева, входит в ОАК).

В прошлом году глава ОАК Юрий Слюсарь в интервью "Интерфаксу" дал характеристику глубоко модернизированному стратегическому ракетоносцу Ту-95МСМ. "Модернизация позволит существенно увеличить точность навигации и показатели надежности, расширить возможности по ведению попутной оптической и радиоразведки, продлить срок эксплуатации авиационного комплекса, улучшить взлётно-посадочные характеристики самолёта", - заявил тогда Слюсарь.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-95
Компании
Минпромторг РФ
ОАК
ТАНТК им. Бериева
Туполев
Персоны
Конюхов Александр
Мантуров Денис
Слюсарь Юрий
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