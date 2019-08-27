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27.08.2019
Интерфакс-АВН

Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров

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Первый строящийся на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ, филиал ПАО "Компания "Сухой") серийный образец истребителя пятого поколения Су-57 (Т-50С-1). Комсомольск-на-Амуре, 29.05.2019
Первый строящийся на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ, филиал ПАО "Компания "Сухой") серийный образец истребителя пятого поколения Су-57 (Т-50С-1). Комсомольск-на-Амуре, 29.05.2019.
Источник изображения: кадр из репортажа телеканала "Звезда"

Поставки Су-35 Минобороны будут продолжены

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) готов к серийному производству истребителей пятого поколения Су-57, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"Подготовка к серийному производству Су-57 на КнААЗ (филиал "Сухого", входит в ОАК) в Комсомольске-на-Амуре велась на протяжении нескольких лет. В настоящий момент эта работа завершена", - заявил Мантуров.

"Можно с уверенностью сказать, что мощности завода позволяют обеспечить выполнение контракта с Минобороны", сказал министр.

Он отметил, что несмотря на загрузку завода выполнением контракта на 76 истребителей Су-57 КнААЗ продолжит выпускать и самолёты Су-35.

"Разумеется, в рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года поставки Су-35 предусмотрены", - сообщил Мантуров.

Ранее сообщалось, что первый истребитель Су-57, изготовленный в рамках контракта на установочную партию из двух машин, будет передан Минобороны России в ноябре 2019 года. Второй самолет военные получат в 2020 году.

На форуме "Армия-2019" был подписан новый контракт, предусматривающий поставку 76 истребителей Су-57. По поручению президента РФ Владимира Путина, к 2028 году на новые самолеты будут перевооружены три авиационных полка.

Первые истребители Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30 производства Объединенной двигателестроительной корпорации), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года. Ожидается, что программа его испытаний завершится через несколько лет, а с 2023 года начнутся серийные поставки самолётов уже с новыми двигателями.

По данным источника агентства, Су-57 уже испытали вооружение, размещенное во внутренних отсеках, что является одним из требований к пятому поколению истребителей. В июле вице-премьер Юрий Борисов заявил в интервью "Интерфаксу", что "с внутрифюзеляжным вооружением у Су-57 всё в порядке".

По словам главы корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Бориса Обносова, разработка нового поколения ракет для Су-57 идет в соответствии с графиком. В сентябре прошлого года он сообщал "Интерфаксу", что Су-57 получит на вооружение, в том числе, сверхдальнюю гиперзвуковую ракету Р-37М.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого (входит в ОАК). Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника. Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманёвренный многофункциональный истребитель поколения "4++", он создан на базе Су-27/Су-30, но при этом является концептуально новой машиной с элементами оборудования истребителя пятого поколения.

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4 комментария
№1
27.08.2019 09:01
Цитата, q
в рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года поставки Су-35 предусмотрены", -

Нужен ещё контракт на 22 ед, чтобы довести количество Су-35 до 120 ед. и сформировать 5 истребительных полков ВКС, по одному на воздушную армию...
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№2
27.08.2019 09:13
120 ед, размазанных на всю Россию - не численность.
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№3
27.08.2019 18:30
Цитата, forumow сообщ. №2
120 ед, размазанных на всю Россию - не численность.
Понятно, что мало и самое интересное откуда наше МО насчитало  в строю 800 истребителей.
Наверняка в счёт пошли давно "приземленные"  из-за проблем с планером  МиГ-29 и уже не летающих Су-27.
Потому что то что летает  в составе ВКС легко поддаётся учету:
- 80 Су-35
-120 Су-30 СМ/м2
- 57 Су-27 СМ
-12 Су-27 СМ3
- 50 МиГ-29 СМТ
-120 МиГ - 31БМ
ИТОГО: 440 ед.

В морской авиации:
12 СУ-30СМ.
12-15 Су-33
23 МиГ - 29К

ВСЕГО ВКС+МА = около 500 ед.

Остальные 300 ед. это не летающий авиа-хлам, числящийся только на бумаге.
0
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№4
27.08.2019 19:51
Цитата, штурм сообщ. №3
Су-34, как многоцелевые ИБ - тоже можно туда включить.
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