Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров

Поставки Су-35 Минобороны будут продолжены

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) готов к серийному производству истребителей пятого поколения Су-57, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"Подготовка к серийному производству Су-57 на КнААЗ (филиал "Сухого", входит в ОАК) в Комсомольске-на-Амуре велась на протяжении нескольких лет. В настоящий момент эта работа завершена", - заявил Мантуров.

"Можно с уверенностью сказать, что мощности завода позволяют обеспечить выполнение контракта с Минобороны", сказал министр.

Он отметил, что несмотря на загрузку завода выполнением контракта на 76 истребителей Су-57 КнААЗ продолжит выпускать и самолёты Су-35.

"Разумеется, в рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года поставки Су-35 предусмотрены", - сообщил Мантуров.

Ранее сообщалось, что первый истребитель Су-57, изготовленный в рамках контракта на установочную партию из двух машин, будет передан Минобороны России в ноябре 2019 года. Второй самолет военные получат в 2020 году.

На форуме "Армия-2019" был подписан новый контракт, предусматривающий поставку 76 истребителей Су-57. По поручению президента РФ Владимира Путина, к 2028 году на новые самолеты будут перевооружены три авиационных полка.

Первые истребители Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30 производства Объединенной двигателестроительной корпорации), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года. Ожидается, что программа его испытаний завершится через несколько лет, а с 2023 года начнутся серийные поставки самолётов уже с новыми двигателями.

По данным источника агентства, Су-57 уже испытали вооружение, размещенное во внутренних отсеках, что является одним из требований к пятому поколению истребителей. В июле вице-премьер Юрий Борисов заявил в интервью "Интерфаксу", что "с внутрифюзеляжным вооружением у Су-57 всё в порядке".

По словам главы корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Бориса Обносова, разработка нового поколения ракет для Су-57 идет в соответствии с графиком. В сентябре прошлого года он сообщал "Интерфаксу", что Су-57 получит на вооружение, в том числе, сверхдальнюю гиперзвуковую ракету Р-37М.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого (входит в ОАК). Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника. Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманёвренный многофункциональный истребитель поколения "4++", он создан на базе Су-27/Су-30, но при этом является концептуально новой машиной с элементами оборудования истребителя пятого поколения.