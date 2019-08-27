Два дальних бомбардировщика Ту-22М3М передадут на госиспытания в 2020 году - Мантуров

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Государственные совместные испытания (ГСИ) глубоко модернизированных дальних бомбардировщиков Ту-22М3М начнутся в 2020 году с участием двух самолётов, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"Первая опытная машина (Ту-22М3М - ИФ) уже проходит заводские лётные испытания, к концу года к ней присоединится вторая. В третьем квартале 2020 года самолёты будут предъявлены военным на ГСИ", - заявил Мантуров.

Он отметил, что параллельно прорабатывается опережающий контракт с Минобороны на глубокую модернизацию строевых Ту-22М3.

Глубоко модернизированный дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М впервые поднялся в небо 28 декабря 2018 года.

"Полёт проходил на высоте 1500 метров и длился 37 минут. В ходе полёта были выполнены необходимые проверки обновленных систем и оборудования, установленного в рамках глубокой модернизации самолета", - сказали тогда в пресс-службе "Туполева".

По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, глубоко модернизированные строевые самолёты Ту-22М3М начнут поступать в войска с 2021 года.

Ранее источник "Интерфакса" заявил, что на Ту-22М3М вернут штанги дозаправки топливом в воздухе, что позволит значительно увеличить боевой радиус применения Ту-22М3М, дальность его полёта - она будет сопоставима со стратегическими ракетоносцами.

После подписания в 1979 году договора с США об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2) эти штанги были сняты со строевых самолётов Ту-22М3, а на новых уже не устанавливались.

В настоящее время дальность полёта строевого Ту-22М3 составляет до 6 тыс. км, тогда как у "стратегов" Ту-160 и Ту-95МС - от 12 до 15 тыс. км.

Впервые о планах по глубокой модернизации дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 стало известно в 2012 году. Тогда в Минобороны РФ заявили, что планируют до 2020 года получить около 30 самолётов в модификации Ту-22М3М. Всего, по официальным данным, у России есть более 100 ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3.