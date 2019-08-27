ВВС Португалии начали подготовку к продаже Румынии дополнительной партии F-16

ЦАМТО, 26 августа. Минобороны Португалии 22 августа объявило о принятой правительством страны резолюции, разрешающей ВВС страны профинансировать затраты, связанные с продажей 5 истребителей F-16 Румынии.

Позднее данные расходы будут полностью покрыты за счет нового договора купли-продажи.

Как заявлено, Румыния официально направила запрос о заинтересованности в приобретении дополнительной партии самолетов F-16, включая сопутствующее оборудование и услуги. Как и в ходе предыдущей продажи, пакет поставки будет включать, в том числе, три самолета F-16, приобретаемые в США в рамках программы "Избыточное военное имущество" (EDA – Excess Defense Articles), которые будут модернизированы до стандарта MLU (Mid Life Update).

Португалия инициировала программу приобретения самолетов F-16 в США в 1990 году и модернизировала 40 самолетов, используя возможности национальной авиационной промышленности. Как заявлено, количество самолетов, остающихся в составе ВВС Португалии, обеспечит требуемую боеготовность, а продажа позволит более эффективно использовать устаревшие истребители.

По оценке, общий объем расходов составит около 130 млн. евро. Данные средства будут направлены на подготовку самолетов к продаже, а именно "обеспечение требуемой конфигурации, капитальный ремонт двигателей, обучение, материальное обеспечение и услуги группы технической поддержки, которая будет находиться в Румынии до 2023 года, модернизацию трех самолетов F-16, полученных из США, поставку комплектующих и обслуживание систем вооружения F-16MLU".

Общая стоимость приобретения самолетов для Румынии пока не раскрывается, но ранее румынские СМИ сообщали, что стоимость покупки 5 дополнительных самолетов, их восстановления, обслуживания, а также подготовки личного состава, оценивается в 250 млн. евро.

Как сообщал ЦАМТО, на вооружении ВВС Румынии имеется 12 истребителей F-16AM/BM MLU Блок.15 "Файтинг Фалкон", приобретенных из состава ВВС Португалии, включая девять одноместных F-16AM и три двухместных F-16BM. ВВС Румынии получили 9 модернизированных к версии MLU M5.2 "португальских" самолетов и три истребителя, приобретенные Португалией из состава ВВС США для перепродажи. Заключенное румынским правительством через компанию Romtehnica SA соглашение общей стоимостью 628 млн. евро вступило в силу 30 сентября 2013 года. Поставка самолетов была реализована с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года. Самолеты вошли в состав 53-й истребительной эскадрильи в Фетешти.

Закупка F-16 производится в рамках замены устаревших МиГ-21. В настоящее время в составе 711-й истребительной эскадрильи (Кымпия-Турзи) и 861-й истребительной эскадрильи (Фетешти) остается около 26 самолетов МиГ-21 – 20 одноместных МиГ-21MF / MF-75 "Лансер-C" и шесть двухместных учебно-боевых МиГ-21UM "Лансер-B". Их обслуживание требует все больших усилий и средств.

На пресс-конференции в Бухаресте 3 июля 2019 года министр обороны Габриэль Леш сообщил, что 2 июля парламент Румынии одобрил приобретение для ВВС страны пяти дополнительных истребителей F-16A/B из состава Вооруженных сил Португалии.