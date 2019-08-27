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27.08.2019
Военное обозрение

В сети обсуждается короткая посадка истребителя Су-57 в Подмосковье

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В сети обсуждается быстрая и короткая посадка новейшего российского истребителя Су-57. Производилась такого рода посадка в подмосковном Жуковском, где открывается очередной Международный авиакосмический салон – МАКС-2019.

Источник изображения: topwar.ru

Самолёт пятого поколения Су-57 выполнял тренировочный полёт перед открытием представительного салона. Ранее было объявлено, что впервые Су-57 будет продемонстрирован не только в формате полёта, но и в части статической экспозиции МАКС-2019.

Пилот Су-57 с бортовым номером 054, осуществляя посадку, выпустил тормозные парашюты ещё до касания шасси самолёта поверхности взлётно-посадочной полосы. В итоге полный пробег истребителя по ВПП не превысил и двухсот метров.

Вся сложность с использованием тормозных парашютов до касания ВПП состоит в первую очередь в том, что пилот должен буквально прочувствовать момент. Если тормозные парашюты будут выпущены раньше этого момента, то самолёт может потерять скорость до критической отметки. В свою очередь это способно привести к негативным последствиям, так как снижение перейдёт в режим нештатного.

Отработка такого метода выпускания тормозных парашютов осуществлялась ещё в советское время. Основная задача лётчика - выравнивание самолёта и высота около 2 м над землёй. Так, например, аналогичный вариант посадки практиковался на истребителях МиГ-29. Кадры:

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-29
ПАК ФА
Проекты
МАКС-20XX
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2 комментария
№1
27.08.2019 17:29
имхо, всё выполнено планово. Дали задание - продемонстрировать - продемонстрировали.

Как танкисты прыгают, демонстрируя надёжность ходовой танка, так и пилот показал, что парашюты можно использовать не только штатно. К вертикальной скорости при посадке не придраться.
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№2
27.08.2019 17:56
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