В сети обсуждается короткая посадка истребителя Су-57 в Подмосковье

В сети обсуждается быстрая и короткая посадка новейшего российского истребителя Су-57. Производилась такого рода посадка в подмосковном Жуковском, где открывается очередной Международный авиакосмический салон – МАКС-2019.

Источник изображения: topwar.ru

Самолёт пятого поколения Су-57 выполнял тренировочный полёт перед открытием представительного салона. Ранее было объявлено, что впервые Су-57 будет продемонстрирован не только в формате полёта, но и в части статической экспозиции МАКС-2019.

Пилот Су-57 с бортовым номером 054, осуществляя посадку, выпустил тормозные парашюты ещё до касания шасси самолёта поверхности взлётно-посадочной полосы. В итоге полный пробег истребителя по ВПП не превысил и двухсот метров.

Вся сложность с использованием тормозных парашютов до касания ВПП состоит в первую очередь в том, что пилот должен буквально прочувствовать момент. Если тормозные парашюты будут выпущены раньше этого момента, то самолёт может потерять скорость до критической отметки. В свою очередь это способно привести к негативным последствиям, так как снижение перейдёт в режим нештатного.

Отработка такого метода выпускания тормозных парашютов осуществлялась ещё в советское время. Основная задача лётчика - выравнивание самолёта и высота около 2 м над землёй. Так, например, аналогичный вариант посадки практиковался на истребителях МиГ-29. Кадры: