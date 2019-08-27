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27.08.2019
ЦАМТО

В подразделения Сухопутных войск продолжает поступать новая автомобильная техника и средства связи

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"Тигр-М" 233114
Автомобиль многоцелевого назначения "Тигр-М" 233114 с боевым модулем "Арбалет-ДМ".
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 26 августа. В подразделения Сухопутных войск продолжает поступать новая автомобильная техника и средства связи.

В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия оборонно-промышленного комплекса поставляют Минобороны России современные образцы автомобильной техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

В частности, в подразделения передаются бронеавтомобили повышенной защищенности "Тайфун-К" и "Тайфун-У". В разведывательные подразделения поступают бронеавтомобили "Тигр-М" с боевым модулем с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", переносные РЛС "Аистенок" и "Фара-ВР". Подразделения связи оснащаются современными спутниковыми станциями Р-441ЛМ и Р-444НЛ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
Аистенок
Арбалет-ДМ
Тайфун-К
Тайфун-У
Тигр-М
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Гособоронзаказ
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