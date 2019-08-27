ЦАМТО, 26 августа. В подразделения Сухопутных войск продолжает поступать новая автомобильная техника и средства связи.

В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия оборонно-промышленного комплекса поставляют Минобороны России современные образцы автомобильной техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

В частности, в подразделения передаются бронеавтомобили повышенной защищенности "Тайфун-К" и "Тайфун-У". В разведывательные подразделения поступают бронеавтомобили "Тигр-М" с боевым модулем с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", переносные РЛС "Аистенок" и "Фара-ВР". Подразделения связи оснащаются современными спутниковыми станциями Р-441ЛМ и Р-444НЛ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.