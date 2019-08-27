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27.08.2019
Военное обозрение

Индия: РФ предлагает технологии полукриогенного двигателя для космической миссии "Гаганьян"

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В Индии сообщают о возможном партнёрстве с Россией в рамках программы по созданию пилотируемого космического корабля "Гаганьян" (Gaganyaan). Проект разрабатывается ISRO (Индийская организация космических исследований).

Источник изображения: topwar.ru

Одна из основных проблем для индийских разработчиков связана с двигателями для такого рода космического аппарата. Индии нужен двигатель высокой эффективности при одновременно низком уровне энергозатратности.

Как отмечает индийское издание Livemint, Россия предлагает Индии технологии полукриогенного двигателя и критически важных компонентов обитаемой космической капсулы. Издание при публикации такого рода сведений ссылается на главу ISRO К.Сивана.

К.Сиван:

Сейчас ISRO ведёт переговоры с российским космическим агентством по различным аспектам. То, что было завершено, - это соглашение об обучении в России индийских космонавтов для нашей космической миссии "Гаганьян". Могу сказать, что Россия предложила свою технологию полукриогенного двигателя в рамках программы "Делай в Индии". Эти двигатели могут быть использованы в ракетах нашего космического проекта.

Ранее в Роскосмосе отмечали, что Россия и Индия готовятся обсудить вопросы сотрудничества в рамках индийской программы "Гаганьян".

Источник изображения: topwar.ru

Глава ISRO также добавил, что Москва и Нью-Дели находятся в процессе обсуждения создания в России и Индии наземных объектов, которые будут использоваться в совместном варианте для повышения точного спутниковых навигационных сигналов.

Сиван:

Мы хотим установить наземную станцию для нашей системы NavIC в России. Россия, в свою очередь, хочет создать и настроить наземную станцию в Индии для спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС. Российская наземная станция будет работать в Бангалоре, в то время как наша, вероятно, - в Москве.

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Страны
Индия
Россия
Компании
ISRO
Роскосмос
Проекты
ГЛОНАСС
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