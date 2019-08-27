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27.08.2019
ТАСС

Индия подтвердила, что ведет переговоры с Россией о производстве ракетных двигателей

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Иллюстрация на тему российско-индийских отношений.

Речь идет о производстве полукриогенных ракетных двигателей по российской технологии для индийской космической программы

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 августа. /ТАСС/. Нью-Дели подтверждает информацию о том, что ведет переговоры с Москвой о производстве в Индии полукриогенных ракетных двигателей по российской технологии для индийской космической программы. Об этом сообщил журналистам глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван.

"Россия предлагает Индии свою технологию полукриогенного ракетного двигателя в рамках программы "Делай в Индии". Ракетные двигатели могли бы производиться в Индии и использоваться в наших ракетах ", - цитирует в понедельник Сивана телеканал NDTV.

"Мы ведем переговоры с Российским космическим агентством по различным аспектам, но пока ничего не подтверждено. Что уже оформлено - это соглашение о подготовке Россией индийских космонавтов для нашей пилотируемой космической миссии "Гаганьян", - указал руководитель индийского космического ведомства.

Говоря о том, какое оборудование для национальной пилотируемой программы Индия готова приобрести у России, Сиван ответил: "Обсуждение идет. Пока оно не закончилось. Мы должны посмотреть, стоит ли нам покупать их оборудование. Это оборудование должно нам подходить".

Ранее гендиректор российского предприятия - производителя ракетных двигателей НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов сообщил, что две страны обсуждают возможность передачи индийской стороне лицензии на выпуск ракетных двигателей.

Создание станций для спутниковой навигации

Индия и Россия также обсуждают создание на территориях друг друга наземных станций для повышения точности сигналов спутниковой навигации, добавил Сиван.

"Мы хотим создать наземную станцию для нашей системы NavIC в России. Россия, в свою очередь, хочет создать в Индии наземную станцию для своей системы спутниковой навигации [ГЛОНАСС]. Российская наземная станция будет в Бангалоре, в то время как наша, скорее всего, будет в Москве", - цитирует Сивана телеканал NDTV.

Индия развивает национальную систему спутниковой навигации IRNSS (Indian Regional Navigation Satellite System), которая с началом эксплуатации получила название NavIC (NAVigation with Indian Constellation). Сначала система будет обеспечивать покрытие только Индии и ряда соседних стран, в перспективе планируется расширение ее возможностей.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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