Взрывоопасные испытания

Военный эксперт Владислав Шурыгин — о том, какая угроза нависла над миром после нарушения США договора об ограничении вооружений

Президент Владимир Путин поручил принять "исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа" на испытания США новой ракеты Tomahawk, параметры которой выходят за рамки договора РСМД. Накануне по инициативе Москвы было созвано заседание Совбеза ООН, на котором российский представитель предупредил об опасности неконтролируемой гонки вооружений в связи с отказом американцев от основополагающих соглашений в области международной безопасности.

Из договора РСМД США вышли 2 августа. А пуск "Томагавка" с дальностью более 500 км они провели менее чем через три недели —19-го. Откуда такая скорость разработки новой ракеты? Приходится констатировать, что всё время, пока договор действовал, США его по-настоящему не соблюдали.

Испытанная сухопутная модификация основной крылатой ракеты американской армии "Томагавк" без всякой переделки или доводки была всё в том же универсальном контейнере Мк-41 установлена на платформе трейлера и запущена на дальность 500 км. При этом стоит напомнить, что "Томагавк" изначально создавался именно в сухопутном варианте, и его первые испытания прошли еще в 1979 году. Затем сухопутная модификация BGM-109A с дальностью полета 1250 км была принята на вооружение. После заключения договора РСМД эти ракеты официально сняли с вооружения, но в действительности их просто переместили с наземных пусковых установок на корабельные и авиационные. То есть ракета осталась всё той же. При этом СССР реально уничтожил весь свой арсенал аналогичных систем вооружений и больше не занимался их разработкой.

Здесь можно вспомнить, как США выходили из ДРСМД, обвиняя Россию в нарушении договора развертыванием некой "особой" ракеты для комплекса "Искандер". Все наши аргументы игнорировались, и даже когда иностранным военным атташе и журналистам продемонстрировали российскую разработку и аргументировано объяснили, что она никак не нарушает параметры договора, американцы это просто проигнорировали. Теперь стало ясно, что договор был обречен и что в рукаве у американцев к этому моменту давно "сидел" сухопутный вариант "Томагавка".

На самом деле главной причиной выхода США из соглашения по РСМД явилось не якобы нарушение Россией его параметров, а необходимость любой ценой освободиться от ограничений перед лицом того, что Америка считает своей основной угрозой — растущей военной мощи Китая в Тихоокеанском регионе.

Сегодня именно КНР выступает монополистом в классе РСМД. Его уникальные баллистические ракеты средней дальности, способные поражать движущиеся морские цели, под которыми эксперты понимают авианосные группировки, — это головная боль американских адмиралов. А новейшие модификации ракеты "Дунфен 21" способны не только уничтожить все основные тихоокеанские базы США, но и дотянуться до их континентальной части. И об этом еще год назад совершенно однозначно заявил помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон, который объяснил планы Вашингтона по выходу из договора тем, что "у Китая развернуты уже тысячи таких ракет".

Теперь, не будучи связанными соглашениями, американцы смогут разместить на своих базах в Японии и Корее новые системы вооружений и обложить Китай своим ракетным частоколом.

Но американцы были бы не американцами, если бы не попытались представить ликвидацию договора в выгодном для себя свете. И Штаты тут же сфабриковали повод, обвинив Россию в его нарушении. Однако скорость, с которой Америка испытала нарушающую договор ракету, всё расставила по местам.

Давайте вспомним, как Соединенные Штаты выходили из договора по ПРО в 2001 году. Тогда перед Вашингтоном забрезжила надежда получить стратегическое военное превосходство на Россией, чья военная мощь в тот период угасала. Перспектива успешного упреждающего ядерного удара по РФ и гарантированного перехвата немногих уцелевших русских ракет так вскружила голову американцам, что они вышли из договора по ПРО без всяких объяснений, — придумав детскую страшилку про некую иранскую ракетную угрозу. А затем тут же начали строительство противоракетных баз в Польше и Румынии, которые никак не прикрывали Европу от Ирана, но были точно сориентированы на позиционные районы российских ракет.

Правда, в тот раз торопливость американцев была не понята их заокеанскими партнерами, и в европейских СМИ на Штаты обрушилась волна критики. Однажды обжегшись, в этот раз США решили подготовиться к выходу из ДРСМД более основательно. Здесь-то и возникла эта самая "русская крылатая ракета" как хороший, по их мнению, повод. Как говорится, с больной головы да на здоровую — такая ракета была у них самих.

И ее испытания ставят еще один неудобный вопрос: а не развернуты ли уже такие ракеты в Европе. Например, на тех же самых базах ПРО в Румынии и Польше. Пусковой контейнер у ракет ПРО и "Томагавков" один и тот же — универсальный Мк-41. А местные власти и даже военная администрация полностью "отключены" от районов позиционного базирования и никак их не контролируют.

Конечно, и в США, и в Европе трезвые головы отдают себе отчет в том, что если американцы реально нарушили соглашение по РСМД, то Россия не оставит это без последствий. У нас просто нет другого выхода. Мы не раз говорили на высшем уровне, что не будем размещать РСМД первыми, до того момента, пока в Европе, Азии или еще где-то не появятся ракеты американского производства. И ответ России будет не только симметричным, о чем сказал президент, но и исчерпывающим. Наши новейшие системы вооружений полностью девальвируют все попытки американцев получить военное превосходство. Но станет ли от этого Европа безопаснее? Или, наоборот, перед ней снова маячит призрак ядерного апокалипсиса?

Не оставим мы без последствия и появление таких ракет на Дальнем Востоке. Ведь в зоне их поражения окажется не только китайская военная инфраструктура, но и наши стратегические объекты в этом регионе. А значит, мы ответим симметрично.

Есть и еще одна тема, которая с окончательными похоронами договора РСМД становится предельно актуальной, — судьба договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Мы многократно заявляли свою позицию о необходимости его сохранения и продления. Но со стороны США мы не слышим никакого ответа, лишь невнятное бурчание, что он тоже не нужен и тоже чему-то там мешает. А ведь до окончания срока договора (2021) осталось всего полтора года! Уже вовсю должны работать дипломаты и военные, согласовывая его продление. Но вместо этого тишина. Неужели и этот критически важный для мировой безопасности и стабильности договор почит в бозе?

А дальше что? Штаты решат возобновить ядерные испытания в трех средах и будут загрязнять планету радиоактивными выбросами? Или вернутся к планам размещения ядерного оружия в космосе, разорвав последний базовый договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, вступивший в силу 10 октября 1967 года? И над нашими головами будут висеть ядерные бомбы с подлетным временем 5–7 минут. А как насчет того, что и мирные спутники порой сходят с орбиты? А если технологический сбой? Последствия для мира понятны?

Россия была и остается последовательным сторонником ограничения гонки вооружений и укрепления стабильности в мире. И всегда выступала против ликвидации договоров по ПРО и РСМД. Москва прекращала их выполнение только после того, как Вашингтон выходил из них. Россия категорически против ликвидации договора по СНВ и размещения ядерного оружия в космосе. Главные вопрос — может быть, США уже хватит разрушать систему международной безопасности?

Владислав Шурыгин — военный эксперт

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