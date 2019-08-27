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27.08.2019
Известия.ru

Держись, "Курс": космонавты попробуют еще раз встретиться с Федором

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Госкорпорация "Роскосмос"

Установленная на МКС радиотехническая система "Курс" для поиска, сближения и стыковки космических аппаратов с орбитальной станцией уже давно отработала свой гарантийный срок в три года, рассказал "Известиям" источник в ракетно-космической отрасли. На МКС имеется два комплекта электроники для стыковки (так называемый пассив), и срок его работы продлевался уже два раза, уточнил он. Неудачная стыковка также может быть связана с тем, что космонавты просто плохо подключили кабель к стыковочной антенне, считают некоторые специалисты.

Установленная на МКС радиотехническая система "Курс" для поиска, сближения и стыковки космических аппаратов с орбитальной станцией уже давно отработала свой гарантийный срок в три года, рассказал "Известиям" источник в ракетно-космической отрасли. На МКС имеется два комплекта электроники для стыковки (так называемый пассив), и срок его работы продлевался уже два раза, уточнил он. Неудачная стыковка также может быть связана с тем, что космонавты просто плохо подключили кабель к стыковочной антенне, считают некоторые специалисты.

Федорино горе

24 августа "Союз МС-14" с Федором на борту штатно стартовал с космодрома Байконур. В начале полета робот рапортовал о перегрузках и рассказывал об отделении головного и хвостового обтекателей, первой и второй ступени ракеты. Но произошедшее далее заставило андроида замолчать на несколько суток. МС-14 не смог состыковаться с МКС, и сейчас корабль находится в штатной закрутке вокруг международной космической станции, ожидая вступления в силу "плана Б". Он состоит в том, чтобы увести пристыкованный в данный момент к МКС корабль "Союз МС-13" к другому модулю.

"В понедельник экипаж командира Александра Скворцова произведет в ручном режиме перестыковку корабля "Союз МС-13" со стыковочного узла, находящего на агрегатном отсеке модуля "Звезда", на стыковочный узел модуля МИМ2 (или "Поиск"), куда ранее не смог пристыковаться в автоматическом режиме "МС-14", — написал Дмитрий Рогозин в своем твиттере.

В воскресенье космонавты Александр Скворцов, Лука Пармитано и Эндрю Морган совместно со специалистами Центра управления полетами в Королеве уже провели тренировку по перестыковке. Планируется, что в 6.34 в понедельник Александр Скворцов войдет в "Союз МС-13" и отстыкуется от агрегатного отсека модуля "Звезда". Дальше в ручном режиме корабль проследует к стыковочному узлу модуля "Поиск". Специалисты считают, что пристыковаться к "Звезде" в автоматическом режиме "Союзу МС-14" будет намного легче.

Нештатная "закрутка"

Точно назвать причину возникновения нештатной ситуации пока никто не может. По словам некоторых экспертов, проблемы со стыковкой могли возникнуть из-за того, что не сработала антенна на модуле "Поиск". Предполагают также неисправность в усилителе сигнала сближения на "пассивном" комплекте аппаратуры "Курс" и проблемы с его электропитанием через кабельную сеть модуля "Поиск".

По словам собеседника "Известий" в ракетно-космической отрасли, на МКС установлено два комплекта аппаратуры "Курс-П" — так называемого "пассива", который обеспечивают стыковку на всех узлах станции.

В отличие от обновленной системы "Курс" на МС-14, "пассив" уже давно не менялся. Собеседник "Известий" также отметил, что после того, как оборудование отслужило первоначальный срок по гарантии, время его работы продлевается — сначала на семь лет, а потом и дальше.

Конечно, это делается после тестирования и согласования с госкомиссией, но бесконечно продлевать срок действия аппаратуры невозможно. 2 августа на совещании, где обсуждались нюансы новой системы управления ракеты-носителя "Союз 2.1А", которая вывела на орбиту корабль "Союз МС-14", главный конструктор системы "Курс" Сергей Медведев отчитался, что аппаратура на МКС работает штатно, сообщили источники "Известий" из "Роскосмоса". По их словам, там же было отмечено: так как старт непилотируемый, система "Курс" будет работать без страховки со стороны экипажа.

В серию тестов входит только проверка электроники "пассива" на МКС, пояснили собеседники "Известий". Сама антенна, усилитель которой якобы не сработал, не проверялась.

Несостыковка в версиях

Как рассказал "Известиям" источник из "Роскосмоса", сейчас есть три версии того, что привело к неудачной стыковке: может отказать антенна и ее усилитель, не сработать "пассив" стыковочного оборудования, либо кто-то просто недостаточно качественно подключил кабель, подающий электропитание. В любом случае, после перестыковки кораблей проблема должна быть решена.

Собеседник "Известий" из ракетно-космической отрасли предполагает, что стыковка могла не состояться по другой причине.

— Переотражения — давно известная помеха для радиоволн. А система "Курс" — это радиоаппаратура, — отметил он. — Если препятствие по протяженности кратно длине волны, сориентировано параллельно волне и перпендикулярно направлению ее распространения, оно действует как резонансный колебательный контур и имеет наибольшие отражательные свойства. МКС — это 11 футбольных полей, огромная железяка, и у нее из-за солнечных батарей и сложных контуров очень много переотражений.

По словам собеседника "Известий", "Союзы" приходится нередко стыковать к МКС в ручном режиме, и этот процесс имеет очень много нюансов. А иногда это почти подвиг. При этом все источники оценивают возможность положительного исхода этой ситуации как довольно высокую.

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Рогозин Дмитрий
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Союз ПКК
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10 комментариев
№1
27.08.2019 06:39
После старта с "Поехали" от робота Федора, особенно актуально звучит, "Прости Юра, мы всё потеряли".
А робота, надеюсь, всё-таки спасут.
0
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№2
27.08.2019 06:48
Цитата, Тимур сообщ. №1
После старта с "Поехали" от робота Федора, особенно актуально звучит, "Прости Юра, мы всё потеряли".
Цитата, q
«Союз МС-14» с роботом Федором со второй попытки пристыковался к МКС
Тимур, так что Вы там потеряли? Ваш наброс не засчитан!
А остальных всех поздравляю!
-2
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№3
27.08.2019 06:51
Цитата, q
Тимур, Ваш наброс не засчитан!
Да, ладно, почему не засчитан? Хороший наброс вроде был.
0
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№4
27.08.2019 07:04
Цитата, Тимур сообщ. №3
Хороший наброс вроде был.
Поторопились!
В этом деле спешить не надо, нужно выбрать нужный момент, а то можно оказаться в том, что набросили.:))
0
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№5
27.08.2019 07:30
Цитата, q
В этом деле спешить не надо
С набросами дело такое... Притормозишь и он испортится, так что ждать тоже долго нельзя...
0
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№6
27.08.2019 07:37
Цитата, LEO101 сообщ. №4
Поторопились!
В этом деле спешить не надо, нужно выбрать нужный момент, а то можно оказаться в том, что набросили.:))
Уважаю, знаете толк в набросах! Опыт не пропьешь!
+1
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№7
27.08.2019 07:46
Цитата, q
Уважаю, знаете толк в набросах! Опыт не пропьешь!
Ну так... Дело непростое...Тут постоянная практика нужна.
0
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№8
27.08.2019 08:27
+1
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№9
27.08.2019 11:06
А что, версия диверсии со стороны американских астронавтов(сплошных русофобов) уже не рассматривается?

Говорят есть версия плохих ген у Феди. Если учить стрелять раньше чем нормально ходить то где-то это даст о себе знать. Рогозину надо создать комиссию по поиску пулевых отверстий сделанных американцами.

Ну и как говорят анонимные но осведомлённые источники - "Это просто началось тестирование российского искусственного интеллекта".
-2
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№10
27.08.2019 18:59
Цитата, gerrfrost сообщ. №6
Уважаю, знаете толк в набросах!
В отличие от некоторых не имею такой привычки!
Цитата, ID: 19334 сообщ. №9
"Это просто началось тестирование российского искусственного интеллекта".
Это хорошо, за это "+".
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