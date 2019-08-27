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27.08.2019
Интерфакс-АВН

Российские и монгольские военнослужащие отработали навыки борьбы с незаконными вооруженными формированиями

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Селенга-2017
Церемония открытия российско-монгольского учения Селенга-2017 в пустыне Гоби в Монголии. 31 августа 2017.
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

Благовещенск. 26 августа. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Тактический десант подразделений Восточного военного округа (ВВО) совместно с военнослужащими Монголии и летчиками армейской авиации провел операцию по уничтожению незаконного вооруженного формирования в рамках международного учения "Селенга-2019", сообщает пресс-служба округа.

В ходе практической части учения на полигоне "Мунх Хэт" (Монголия) группа разведки была доставлена на четырех вертолетах Ми-8 АМТШ "Терминатор" к месту высадки, где был проведен учебный бой с условным противником.

"Далее в бой вступили мотострелковые, танковые подразделения. Обнаружив основные силы условного противника, используя реактивную батарею "Град", они уничтожили групповые цели, имитирующие бронетехнику и живую силу условного противника, после чего ЗСУ "Шилка" поразили воздушные цели", - говорится в сообщении.

Отходящие группы условных незаконных вооруженных формирований были ликвидированы минометной батареей и батареей самоходных артиллерийских установок "Акация". Огневую поддержку с воздуха по отдельным целям, имитирующим легкобронированную технику и живую силу условного противника, обеспечили вертолеты Ми-24, используя пушечное вооружение и неуправляемые ракеты С-8.

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