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27.08.2019
Интерфакс-АВН

Трамп предлагал сбрасывать ядерные бомбы для борьбы с ураганами - СМИ

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Дональд Трамп
Дональд Трамп.
Источник изображения: Фото: Win McNamee / Getty Images

Вашингтон. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп неоднократно предлагал высокопоставленным сотрудникам национальной безопасности изучить использование ядерных бомб для борьбы с ураганами, угрожающими стране, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.

"Они начинают формироваться у берегов Африки, когда они движутся через Атлантику, мы бросаем бомбу в глаз урагана, и он разрушает его. Почему мы не можем этого сделать?" - привел слова Трампа во время одного из брифингов по ураганам источник портала.

Президент США также поднимал эту идею в другом разговоре с высокопоставленным чиновником администрации. В записке совета национальной безопасности США от 2017 года описывается разговор, в котором Трамп спросил, должна ли администрация бомбить ураганы, чтобы остановить их от удара США.

Источник портала уточнил, что в данной записке нет слова "ядерный". По его словам, президент просто говорил о бомбардировках ураганов.

Высокопоставленный чиновник администрации президента сообщил порталу на просьбу прокомментировать информацию: "Мы не комментируем частные дискуссии, которые президент мог или не мог иметь со своей командой национальной безопасности".

Другой высокопоставленный сотрудник администрации заявил, что цель президента - "не допустить, чтобы катастрофический ураган ударил по материку, не так уж плоха".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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