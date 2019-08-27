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27.08.2019
Известия.ru

"Роскосмос" проведет эксперимент по лазерной передаче информации

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Корпорация "Роскосмос" в 2023 году намерена провести эксперимент по лазерной связи между грузовым кораблем "Прогресс" и Международной космической станцией (МКС). Об этом 26 августа сообщает "РИА Новости".

Как агентству рассказали в пресс-службе госкорпорации, на данный момент по эксперименту "ЭКОЛИНС" (линия связи "МКС–"Прогресс". — Ред.) уже завершилась стадия технического проектирования.

Во время испытаний между МКС и грузовым кораблем попытаются передать информацию в пучке лазерного излучения.

Как говорится на сайте головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш, всего запланировано проведение 20–30 сеансов связи на разных расстояниях — от 10 км до 4 тыс. км, которые будут длиться не менее 10–15 часов.

25 августа сообщалось, что "Роскосмос" разработал систему защиты спутников от ударов частиц космического мусора.

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Прогресс ТГК
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