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27.08.2019
bmpd.livejournal.com

Северокорейский сверхкрупный калибр реактивной артиллерии

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Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Северокорейский сверхкрупный калибр реактивной артиллерии

Продолжаются испытания в КНДР и новой крупнокалиберной РСЗО, 24 августа во время новых испытательных пусков, по данным южнокорейский военных, отслеживавших их, реактивные снаряды пролетели около 380 километров и достигли высоты 97 километров.

Ну а сегодня, по сложившемуся обычаю северокорейское ЦТАК опубликовало официальное сообщение и фотографии испытаний этих крупнокалиберных управляемых реактивных снарядов. Похоже если в начале августа испытывали вариант этой РСЗО на гусеничном шасси с шестью транспортно-пусковыми контейнерами, то сейчас на колесном шасси и с четырьмя ТПК.

(первые четыре фотографии в высоком разрешении при нажатии)

Пхеньян, 25 августа. /ЦТАК/- Председатель Трудовой партии Кореи (ТПК), Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами КНДР, высший руководитель нашей партии, государства и вооруженных сил товарищ Ким Чен Ын 24 августа руководил испытательной стрельбой из нового сверхкрупного реактивного орудия.

Уважаемый высший руководитель ознакомился с положением разработки системы сверхкрупного реактивного орудия и отдал приказ об испытательной стрельбе.

Через испытательную стрельбу подтверждено, что все тактико-технические особенности системы сверхкрупного реактивного орудия точно достигли планированных показателей.

Уважаемый высший руководитель высоко оценил, что это действительно превосходное орудие, наши молодые ученые оборонной отрасли - умницы. Они чисто своим умом придумали и спроектировали никогда невиданную систему оружия и разом достигли успеха, и справились с большим делом.

Он сказал, что сегодня больше всего радует то, что через процесс разработки нового оружия подготовляются молодые и перспективные квалифицированные кадры, призванные нести на своих плечах стремительное развитие чучхейской оборонной промышленности. И с гордостью подчеркнул, что они являются незаменимым бесценным сокровищем и богатством страны, и благодаря таким преданным партии и талантливым ученым и техникам оборонной отрасли, чучхейская оборонная промышленность непрерывно будет укрепляться и развиваться.

В каждых оружиях, разработанных нами, сконцентрировано величие ТПК, которая создала мощную силу сдерживания войны, способную отвечать за судьбу и будущее Родины и народа и надежно защищать социализм нашего образца. Также проникнут и мир благородной преданности наших ученых оборонной отрасли, не жалеющие кровь и пот патриотизма под руководством партии.

Он трогательно сказал, что 24 августа - действительно незабываемый хороший день, что 3 года назад именно в этот день мы достигли успехов в испытательном запуске БР со стратегической подлодки, обладатели которой по пальцам считать в мире. И с любимыми соратниками вспоминал незабываемые дни, когда, форсированно преодолевая неисчислимо наслаивающие испытания, разработали и усовершенствовали стратегические оружия.

Уважаемый высший руководитель подчеркнул о нижеследующем:

Важная миссия нашей оборонной промышленности заключается в том, чтобы неприступно укрепить государственную оборонную мощь, защитить партию и революцию, Родину и народ, гарантировать окончательную победу революции, возглавить и активно стимулировать строительство социалистической державы. Следует мощно развернуть наступательный бой за укрепление нашей мощи до требуемого нами уровня и непрерывно ускорить энергичную разработку тактико-стратегических оружий нашего образца, позволяющих решительно подавить и разгромить нарастающие военные угрозы и нажим враждебных сил.

Вместе с ним руководили испытательной стрельбой руководящие кадры ЦК партии и области оборонной науки, в том числе Ли Бён Чхор, Ким Чон Сик, Чжан Чан Ха, Чжон Ир Хо и Чжен Сын Ир.

На следующем фото кстати похоже младшая сестренка высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына в крайней правой части фотографии видна - Ким Ё Чжон, она занимает должность директора отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Южная Корея
Персоны
Ким Чен Ын
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