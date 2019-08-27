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27.08.2019
ТАСС

Зарубежные партнеры заинтересовались российской космической медициной

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Телемедицина
Телемедицина.
Источник изображения: РИА Новости/Игорь Руссак

В Объединенной ракетно-космической корпорации отметили, что речь идет о медицинских услугах, которые основаны на уникальных методиках подготовки, реабилитации и функциональной поддержки космонавтов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Зарубежные партнеры проявили интерес к российским медицинским услугам, оказываемым космонавтам. Об этом сообщили ТАСС в Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК).

"Существует еще один интересный сегмент, который вызывает живой интерес у наших зарубежных партнеров, - медицинские услуги, основанные на многолетнем опыте и уникальных методиках подготовки, реабилитации и функциональной поддержки космонавтов, так называемая космическая медицина", - отметили в корпорации.

В ОРКК пояснили, что интерес для экспорта предоставляет и телемедицина, которая "решает задачу оказания высококвалифицированной медицинской помощи в странах с недостаточным количеством медицинских центров или их удаленностью от населенных пунктов".

В воскресенье в корпорации сообщили ТАСС, что российские космические предприятия начали сертификацию производимого ими медицинского оборудования, чтобы продавать его другим странам. В частности, на экспорт может пойти рентгенографическое оборудование, оборудование для кардиологии и реанимации, неонатальное оборудование.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
Медицина
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