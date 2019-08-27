По соображениям зеркальности: Россия ответит на американскую угрозу

Если ракеты появятся в Европе, то пусковые установки будут запланированы для огневого поражения

Россия должна внимательно отслеживать действия США и мониторить размещение ракет средней и меньшей дальности в других регионах мира. При этом Москва будет зеркально реагировать на все вызовы и угрозы. Если американское вооружение появится в Европе, пусковые установки и соответствующая военная инфраструктура на этой территории будут запланированы для огневого поражения. Об этом "Известиям" заявили в Совете Федерации. Президент Владимир Путин 23 августа провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. На нём обсуждались риски, связанные с проведенными Штатами испытаниями новейшей модификации крылатой ракеты Tomahawk, которая поразила цель на расстояние свыше 500 км. Российский лидер поручил Минобороны и другим профильным ведомствам принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа.

Приготовьтесь к ответу

Данный тип вооружения относится к категории запрещенного по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который перестал действовать 2 августа по инициативе Вашингтона, подчеркнул президент, говоря об испытанной американцами крылатой ракете. Более того, "использование универсальной пусковой установки МК-41 полностью подтверждает обоснованность тех претензий, которые российская сторона высказывала США в период действия договора".

Россия неоднократно указывала на то, что размещение таких пусковых установок на суше, в частности, на базе ПРО в Румынии, и их предстоящее размещение в Польше — прямое и грубое нарушение ДРСМД.

— Американцы это упорно отвергали, утверждая, что наземные МК-41 якобы не способны производить пуски крылатых ракет морского базирования "Томагавк". Теперь факт нарушения налицо, оспаривать его невозможно — они сами об этом сказали, отметил Владимир Путин. — И конечно, возникает вопрос: как нам теперь понять, что будет размещаться в Румынии и Польше? Системы противоракетной обороны или ракетные ударные комплексы достаточно большой дальности?

Ракета "Томагавк", запускаемая из системы вертикального пуска Mark 41 на борту военно-морского флота США Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Россия и ранее обладала информацией, что США уже длительное время занимаются созданием запрещенного по ДРСМД оружия, и неоднократно поднимала этот вопрос на переговорах, добавил президент.

При этом в США уже прозвучали заявления о том, что новые системы могут быть размещены в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Владимир Путин подчеркнул, что Москва не намерена втягиваться в затратную и разрушительную для российской экономики гонку вооружений. В настоящий момент РФ по расходам на оборону занимает седьмое место в мире после США, КНР, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии. Однако Россия предпримет все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

Тем не менее Россия по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с США для восстановления доверия и укрепления международной безопасности, подытожил Владимир Путин.

Ощущение тревоги

В настоящий момент необходимо тщательно отслеживать, где США станут разворачивать ракеты средней и меньшей дальности, заявил "Известиям" первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, нет никаких сомнений, что Соединенные Штаты после разрыва соглашения будут выпускать и размещать этот тип вооружения. При этом их появление в Азии также представляет непосредственный риск для безопасности России, подчеркнул парламентарий. Изготавливаемые США ракеты могут угрожать многим российским регионам, находящимся в этой части света.

— Я не думаю, что европейцы потеряют голову и допустят размещение ракет на своей территории. Однако если это произойдет, то наш ответ будет зеркальным. Они сразу станут мишенями возможного ответного удара. Наши ракеты будут нацелены на те места, где будет размещено американское вооружение. Поэтому надеемся на здравый смысл, — заявил "Известиям" сенатор.

Кроме того, на фоне отсутствия конструктивного диалога с США в РФ серьезно озабочены будущим СНВ-III — российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Президент США Барак Обама и Дмитрий Медведев во время подписания договора по СНВ Источник изображения: Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

— На подходе окончание соглашения в 2021 году. Для того чтобы его продлить, нужно уже сейчас заниматься этим. Поэтому необходимо проработать вопрос о том, как наладить контакт с американской стороной, выяснить позиции и всё-таки попытаться найти точки соприкосновения, чтобы решить вопрос по СНВ-III, — пояснил Владимир Джабаров.

Среди обычных американцев нет сильной озабоченности по поводу происходящего, однако есть тревожные сигналы со стороны экспертов, которые предупреждают о возможности начала новой гонки вооружений, рассказал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

— К сожалению, эти сигналы тонут в антироссийской пропаганде, которая звучит 24 часа в сутки на телевизионных каналах. Поэтому любые обвинения в адрес РФ жителями США в большинстве случаев воспринимаются как реалии и никому не нужны никакие факты и подтверждения. До американской общественности опасность приближающейся катастрофы не доходит, — отметил эксперт.

На международной арене сейчас возникает крайне опасная ситуация, подчеркнул политолог. По его словам, есть реальная угроза разрыва СНВ-III, поскольку на этом настаивает советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Джон Болтон — советник президента США по нацбезопасности Источник изображения: Фото: REUTERS/Guadalupe Pardo

— К сожалению, заявления президента США Дональда Трампа на данный момент не сочетаются с его делами. К примеру, он заявляет, что в интересах Вашингтона нормализовать отношения с Москвой, вернуть Россию в G8, но при этом отсутствуют действия. Понятно, что Штаты вступают в очередную президентскую гонку и какие-то реальные встречные шаги в сторону РФ для него не выгодны. Поэтому важно, чтобы не произошло никакого вооруженного инцидента до следующих выборов, которые пройдут в ноябре, — считает Эдуард Лозанский.

В соответствии с подписанным в 1987 году соглашением, Москва и Вашингтон отказались от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 0,5 тыс. до 1 тыс. км) дальности. Однако США начали обвинять РФ в том, что она располагает новой ракетой 9М729, нарушающей условия договора. Москва назвала претензии надуманными, а в январе Минобороны и МИД провели брифинг для военных атташе иностранных государств, на котором продемонстрировали этот тип вооружения. Москва подчеркнула, что характеристики 9М729 не противоречат соглашению. Несмотря на это, США 2 февраля прекратили свои обязательства по ДРСМД и начали процесс выхода из него, который завершился через полгода.

Дмитрий Лару