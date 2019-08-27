Войти
27.08.2019
Вестник Мордовии

США получили для изучения еще Т-80У, Т-72С, "Тунгуску" и "Тор"

826
0
0

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

В самом начале 90-х годов США обзавелись самым новейшим на то время серийным российским танком - Т-80У. Сейчас это сделка вызывает большое удивление, но тогда наши чиновники не воспринимали блок НАТО как что-то враждебное. Тем более, за боевую машину платили твердой валютой.

По некоторым данным, сумма контракта составила 10,7 млн долларов. При этом в довесок к танку продали не имеющий аналогов зенитный ракетно-пушечный комплекс 2С6М "Тунгуска". Как тогда писали, сделка осуществлялась через подставную либерийскую фирму. Вначале техника попала в Англию, а потом была переправлена для изучения в США.

В 1992 году из России в Оман было вывезено 6 танков Т-72С. По некоторым данным, они также оказались в США.

Были сообщения, что в 1994 году четыре Т-80У отправили в Марокко. Но эта страна была лишь промежуточной, затем, как не трудно догадаться, "летающие танки" переправили за океан.

Большое количество различной техники американцам продала Украина. Это танки Т-84, в том числе с комплексами активной защиты "Дрозд", боевые машины пехоты БМП-3, самоходные артиллерийские установки 2С19 "Мста".

Появлялись сообщения, что в 90-е годы Белоруссия поставила Перу зенитно-ракетный комплекс "Тор", который также перекочевал в США.

Военные США всегда интересовались военной техникой своих потенциальных противников, поэтому тратили и тратят баснословные суммы на операции по ее получению.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Великобритания
Либерия
Марокко
Оман
Перу
Россия
США
Украина
Продукция
БМП-3
Мста-С
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80У
Т-84 Оплот
Тунгуска
Проекты
NATO
Тор ЗРК
Похожие новости
27.08.2019
Т-80У, Т-72С, "Тунгуска" и "Тор" были проданы для изучения в США в 90-е годы
18.11.2015
От «Иглы» до авианосца — часть IV
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
03.06.2015
Проекция силы
25.05.2007
БЕНЕФИС РОССИИ В МИНСКЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.08 20:59
  • 3
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019
  • 27.08 20:51
  • 118
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 27.08 20:41
  • 2
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 27.08 20:05
  • 180
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 27.08 19:51
  • 4
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 27.08 19:44
  • 4
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
  • 27.08 18:59
  • 10
Держись, "Курс": космонавты попробуют еще раз встретиться с Федором
  • 27.08 18:37
  • 1
Заполярный Арктический научный центр создадут в Мурманской области
  • 27.08 18:09
  • 8
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие
  • 27.08 17:56
  • 2
В сети обсуждается короткая посадка истребителя Су-57 в Подмосковье
  • 27.08 17:51
  • 1927
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.08 17:17
  • 0
Завершено масштабирование информационной системы ТОиР «Атомфлота»
  • 27.08 13:50
  • 34
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 27.08 13:36
  • 1
Париж стоит прессы
  • 27.08 12:35
  • 2
Скрытный выход атомных подводных лодок показали на видео