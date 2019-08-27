США получили для изучения еще Т-80У, Т-72С, "Тунгуску" и "Тор"

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В самом начале 90-х годов США обзавелись самым новейшим на то время серийным российским танком - Т-80У. Сейчас это сделка вызывает большое удивление, но тогда наши чиновники не воспринимали блок НАТО как что-то враждебное. Тем более, за боевую машину платили твердой валютой.

По некоторым данным, сумма контракта составила 10,7 млн долларов. При этом в довесок к танку продали не имеющий аналогов зенитный ракетно-пушечный комплекс 2С6М "Тунгуска". Как тогда писали, сделка осуществлялась через подставную либерийскую фирму. Вначале техника попала в Англию, а потом была переправлена для изучения в США.

В 1992 году из России в Оман было вывезено 6 танков Т-72С. По некоторым данным, они также оказались в США.

Были сообщения, что в 1994 году четыре Т-80У отправили в Марокко. Но эта страна была лишь промежуточной, затем, как не трудно догадаться, "летающие танки" переправили за океан.

Большое количество различной техники американцам продала Украина. Это танки Т-84, в том числе с комплексами активной защиты "Дрозд", боевые машины пехоты БМП-3, самоходные артиллерийские установки 2С19 "Мста".

Появлялись сообщения, что в 90-е годы Белоруссия поставила Перу зенитно-ракетный комплекс "Тор", который также перекочевал в США.

Военные США всегда интересовались военной техникой своих потенциальных противников, поэтому тратили и тратят баснословные суммы на операции по ее получению.

Лев Романов