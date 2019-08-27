Кубинцы "тридцатьчетверки" для нужд ПВО и артиллерии используют

На "Острове Свободы" рачительно относятся не только к старым автомобилям

Туристов, приезжающих на Остров Свободы, поражает обилие старинных машин на улицах кубинских городов – ощущение такое, что находишься на автовыставке ретро-автомобилей.

Действительно, значительная часть легковых машин – это авто 50-х годов, завезенные из Америки еще до революции (потом их завоз из-за блокады был прекращен). Но до сих пор благодаря бережному к ним отношению они на ходу!

И такое отношение к технике вообще характерно для кубинцев. Один из моих знакомых, служивший в одной из африканских стран советником и тесно общавшийся с кубинским Контингентом, рассказывал, что до знакомства с ними, полагал жителей "Острова Свободы" веселыми и легкомысленными людьми. И если веселости им было действительно не занимать, то его поразила их дисциплинированность и невероятно бережливое и ответственное отношение к технике, которую они, кстати, получали от "советских братьев" практически бесплатно. Но о том, чтобы бросить даже поврежденную боевую машину не могло быть и речи. До этого мой знакомый побывал и в арабской стране, и отношение тамошних наших союзников к советской технике было совсем другим…

В свете этого, совсем не удивляет, что старые советские танки Т-34 и Т-55, те самые, что снесли американских наемников на Плайя-Хирон, еще остаются в строю и используются кубинскими военными. Правда, в новом качестве.

Как сообщает РГ, шасси старых советских танков кубинцы использовали для создания самоходных ЗРК и САУ. Так, старые зенитные ракетные комплексы С-75 и С-125, являющиеся основой ПВО страны, установили на корпуса Т-55, чтобы обеспечить их мобильность, и, соответственно, повысить их живучесть. Ведь сегодня неподвижные пусковые установки зенитных ракет становятся слишком легкой добычей противника. Неизвестно, было ли модернизировано электронное оборудование комплексов, но они стали значительно мобильнее и получили возможность оперативно менять позиции.

Получили и новую жизнь в ВС Кубы легендарные Т-34, массово поставлявшиеся на Остров Свободы после победы национально-освободительной Революции.

Конечно, эти машины и сегодня воюют в своем "первозданном" облике (например, в Йемене). Но происходит это не от хорошей жизни – ветеран Второй мировой сегодня уже безнадежно устарел. Однако кубинцы и его сумели приспособить в качестве шасси для 122-мм гаубицы Д-30, 130-мм пушки М-46 и 100-мм зенитных орудий КС-19.

Хотя на вооружении кубинской армии есть САУ 2С1 "Гвоздика" и 2С3 "Акация", их общее количество невелико, в то время как военная доктрина Кубы предполагает в случае иностранной агрессии энергичное маневрирование имеющимися средствами, что несколько затруднительно, когда основная масса артиллерии – буксируемая. Теперь ее мобильность серьезно возросла.

Напомним, что, например, гаубицы Д-30, несмотря на свой солидный возраст, продолжают с успехом использоваться и в более богатых и современных, чем кубинская, армиях. В том числе и в ВС России. Как сообщает издание, в настоящее время, модернизированная кубинцами боевая техника не только демонстрируется на парадах, она активно привлекается к участию в различных маневрах, в ходе которых отрабатывается противодействие иностранной агрессии.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",