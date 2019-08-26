В "Росатоме" назвали дату начала строительства нового атомного ледокола

МУРМАНСК, 23 авг - РИА Новости. Четвертый российский универсальный атомный ледокол ЛК-60Я проекта 22220 планируется заложить на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге через год, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Август-сентябрь следующего года", - так ответил Лихачев на вопрос о сроках закладки атомохода.

В пятницу в Мурманске Росатом и Балтийский завод подписали контракт на строительство двух новых универсальных атомных ледоколов ЛК-60Я, которые станут, соответственно, третьим и четвертым серийными (а всего по счету - четвертым и пятым) отечественными судами этого проекта.

На Балтийском заводе по заказу Росатома ранее был построен головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220, идет строительство двух серийных атомоходов "Сибирь" и "Урал". Все суда спущены на воду.

Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 МВт станут самыми большими и мощными в мире по сравнению с действующими атомоходами. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.