Войти
26.08.2019
РИА Новости

Иран обеспокоен испытанием США ранее запрещенной ДРСМД ракеты

516
0
0
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Быстров

ТЕГЕРАН, 24 авг – РИА Новости. Тегеран обеспокоен испытанием США ракеты, ранее запрещенной Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), это может привести к гонке вооружений, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Этот шаг США может привести к гонке вооружений на мировом уровне, что, помимо дальнейшей дестабилизации и угрозы миру и международной безопасности, вынудит другие страны нести тяжелые экономическое расходы", - говорится в заявлении Мусави.

По его словам, увеличение экономического бремени может сказаться на благосостоянии народов мира.

Мусави также выразил обеспокоенность по поводу испытания ракеты и выхода США из ДРСМД, призвав мировое сообщество надлежащим образом отреагировать на это.

Пентагон 19 августа объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа по инициативе США, которые обвинили Россию в его нарушении (Москва это отрицает). Он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Позднее в Пентагоне подтвердили РИА Новости, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей.

В МИД России обратили внимание на то, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41 (такие стоят на американской военной базе в Румынии). В Москве расценили это как "явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет". В Пентагоне в свою очередь заявили, что для испытаний действительно использовалась Mk-41, но другой конфигурации, чем та, что стоит в Румынии.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Румыния
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
Проекты
РСМД
Ядерный щит
Похожие новости
23.08.2019
Топор войны
12.02.2019
Пилите, Донни, пилите. Какое оружие Россия предлагает уничтожить Пентагону
16.01.2018
На колени!
16.05.2016
ПРО сулит Европе напряженность вместо безопасности
06.07.2015
ПРО с претензией на глобальность
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.08 15:45
  • 129
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 26.08 15:38
  • 2
The Washington Post (США): Путин приказал дать "симметричный ответ" на американские ракетные испытания
  • 26.08 15:35
  • 1
Россия профинансирует модернизацию абхазской армии
  • 26.08 15:14
  • 1
Спираль эскалации раскручивается: Россия и Запад (NZZ, Швейцария)
  • 26.08 15:02
  • 2
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
  • 26.08 14:18
  • 28
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 26.08 14:00
  • 27
Премьер Польши призвал открыть базу НАТО в стране
  • 26.08 13:50
  • 1
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 26.08 13:27
  • 1
Россия заменит "кукурузники"
  • 26.08 11:57
  • 1
Господству США на море пришел "Синкун"
  • 26.08 11:27
  • 2
В технополисе "Эра" начали разрабатывать оружие на новых физических принципах
  • 26.08 11:13
  • 6
Донбасс надеется на сильную руку Москвы
  • 26.08 11:00
  • 3
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие
  • 26.08 10:31
  • 3
На вооружение авиационного полка ЦВО поступил новейший самолет-разведчик Су-24МР
  • 26.08 10:07
  • 97
Украинский "Мотор-Сич" объявил о сокращении рабочей недели