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26.08.2019
РИА Новости

КНДР показала фото своей "новой сверхкрупной" ракетной пусковой установки

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Фото "новой сверхкрупной" ракетной пусковой установки в КНДР
Фото "новой сверхкрупной" ракетной пусковой установки в КНДР.
Источник изображения: © Фото : Центральное телеграфное агентство Кореи

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Северокорейское агентство ЦТАК публикует фото "новой сверхкрупной" ракетной пусковой установки, которую испытали в воскресенье при личном участии Ким Чен Ына.

КНДР заявила в воскресенье, что накануне успешно испытала новую "сверхкрупную" пусковую установку, способную запускать несколько ракет, все тактические и технологические характеристики системы достигли заданных критериев.

На снимке несколько десятков военных выстроились на шасси пусковой установки длиной около десяти метров и аплодируют. На переднем плане перед установкой улыбается Ким Чен Ын.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
Персоны
Ким Чен Ын
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