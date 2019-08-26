КНДР показала фото своей "новой сверхкрупной" ракетной пусковой установки
Фото "новой сверхкрупной" ракетной пусковой установки в КНДР.
Источник изображения: © Фото : Центральное телеграфное агентство Кореи
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Северокорейское агентство ЦТАК публикует фото "новой сверхкрупной" ракетной пусковой установки, которую испытали в воскресенье при личном участии Ким Чен Ына.
КНДР заявила в воскресенье, что накануне успешно испытала новую "сверхкрупную" пусковую установку, способную запускать несколько ракет, все тактические и технологические характеристики системы достигли заданных критериев.
На снимке несколько десятков военных выстроились на шасси пусковой установки длиной около десяти метров и аплодируют. На переднем плане перед установкой улыбается Ким Чен Ын.
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