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26.08.2019
Военное обозрение

В сети появились снимки макета БПЛА "Охотник" с плоским соплом

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За сутки до официального открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2019 в сети появились первые фотографии с техникой, которая в Подмосковье будет представлена.

Источник изображения: https://vk.com/milinfolive

Все, конечно же, с нетерпением ожидают появления в формате статической экспозиции отечественного истребителя 5-го поколения Су-57. Однако до начала экспозиции уже есть, что обсудить. Так, на странице "Военного осведомителя" появились несколько фотографий макета усовершенствованной версии российского тяжёлого ударного беспилотника "Охотник".

Источник изображения: https://vk.com/milinfolive

Автор фотографий – Михаил Жердев.

Внимание на этих фото в первую очередь обращает на себя конструкция сопла. Оно плоское.

Если в ближайшее время начнутся испытания С-70 "Охотник" именно с плоским соплом, то это можно считать настоящим технологическим прорывом.

Также обращают на себя внимание законцовки крыла. Она несколько отличаются от тех, которые были продемонстрированы во время недавних лётных испытаний тяжёлого ударного БПЛА.

Нужно напомнить, что ранее в зарубежной прессе заявили о несовместимости малозаметности с числом "отверстий" в фюзеляже российского беспилотника. На представленном макете ситуация с количеством тех самых "отверстий" коренным образом меняется.

Остаётся дождаться, когда такой вариант перейдёт из режима макета в полноценный боевой беспилотник ВКС РФ. Возможно, разработчики БПЛА сообщат об этом в ходе МАКС-2019.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Охотник-У
ПАК ФА
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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