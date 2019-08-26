Роскосмос спасает "Союз МС-14" с роботом Федором

Космический корабль не смог пристыковаться к МКС с первого раза

"Союз МС-14" начал колебаться при попытке пристыковаться к МКС

Космический корабль "Союз МС-14" с роботом FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) на борту не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС). Мероприятие было запланировано на 24 августа в 08:30 по московскому времени. Однако к этому времени расстояние между "Союз МС-14" и МКС составило всего 60 метров. В 08:45 оно достигло 280 метров. Между этими моментами, когда расстояние между космическим кораблем и станцией составило 200 метров, первый, пытаясь стабилизировать свое положение в пространстве для проведения автоматической стыковки, начал совершать колебания. Тогда же "Союз МС-14" временно пропал с мониторов на МКС, при помощи которых находящиеся на орбите космонавты наблюдали за происходящим, после чего Центр управления полетами (ЦУП) в Королеве (Московская область) попросить экипаж поискать космический корабль через иллюминаторы и дал команду на увод, обеспечивающую безопасное расхождение космического корабля и станции.

Неудачу вызвали неполадки системы "Курс"

Причиной неудачной стыковки "Роскосмос" назвал неисправности усилителя сигналов системы взаимных измерений "Курс" на малом исследовательском модуле № 2 (МИМ2) "Поиск" российского сегмента МКС, куда изначально должен был пристыковаться "Союз МС-14". Конструктивно "Курс" состоит из активной и пассивной частей. Первая, "Курс-НА", устанавливаемая на космических кораблях, включая "Союз МС-14", отслеживает взаимные сближения и стыковки. Вторая, расположенная на МКС, принимает сигналы от активной части, ретранслирует и передает информацию о скорости и дальности на пульт космонавтам. В "Роскосмосе" планируют наладить работу системы, заменив неисправный блок на запасной. Стоит заметить, что еще 22 августа в ходе трансляции пуска ракеты с космическим кораблем диктор НАСА предупреждал, что у "Союза МС" (в отличие от транспортного грузового корабля "Прогресс МС") нет системы телеоператорного режима управления (ТОРУ), потому находящиеся на МКС космонавты в случае возникновения неполадок не смогут в ручном режиме пристыковать безэкипажный космический корабль к станции.

Стыковке "Союз МС-14" к МКС будет предшествовать перестыковка "Союз МС-13"

Повторную стыковку "Союз МС-14" к МКС госкомиссия наметила на утро 27 августа. Однако пристыковываться космический корабль будет не к "Поиску", как планировалось изначально, а к служебному модулю ("Звезда") российского сегмента МКС. Для этого утром 26 августа другой космический корабль, "Союз МС-13", будет отстыкован от агрегатного отсека "Звезды" и в ручном режиме пристыкован к "Поиску". Необходимость в пристыковке "Союз МС-14" к "Звезде" вместо "Поиска" госкорпорацией объясняется "большими возможностями для контроля". Основная подготовка к данной операции займет все 25 августа. После перестыковки планируется провести тестирование на предмет неисправностей аппаратуры "Курса", которая могла спровоцировать несостоявшуюся стыковку "Союз МС-14", а также проверить работоспособность запасного оборудования. Данные мероприятия позволят удостовериться в причине неисправности и целесообразности замены исходного усилителя на резервный. Поменять возможно неисправный усилитель на резервный на "Поиске" планируется после 27 августа.

FEDOR надеется вернуться на Землю

В настоящее время "Союз МС-14" находится в автоматическом полете и не представляет опасности для МКС и экипажа. Согласно "Роскосмосу", вся аппаратура космического корабля, пребывающего в "своеобразном режиме хранения на орбите", работоспособна. Робот FEDOR "спокоен и ждет стыковки". Сейчас на околоземной орбите Россию представляют космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов. Отстыковка "Союз МС-14" с FEDOR запланирована на 6 сентября. Уже на следующий день спускаемая капсула космического корабля с роботом внутри должны оказаться на Земле.

Ракету "Союз-2.1а" допустили для использования в пилотируемых миссиях

Средняя ракета "Союз-2.1а" с "Союз МС-14", на борту которого вместо людей находится робот FEDOR, стартовала с космодрома Байконур к МКС утром 22 августа. До этого безэкипажный пуск космического корабля семейства "Союз" проводился более 30 лет назад, а именно 21 мая 1986 года. Тогда к советской орбитальной станции "Мир" летал первый представитель серии "Союз ТМ" ("Союз ТМ-1"), системы которого требовали проверки на работоспособность. На этот раз пуск "Союз МС-14" в безэкипажном режиме объясняется необходимостью сертификации "Союз-2.1а", который с марта 2020 года заменит "Союз-ФГ" (у госкорпорации остался один такой носитель) в пилотируемых миссиях. В отличие от первой ракеты, получившей цифровую систему управления российского производства, вторая выпускалась с украинской аналоговой. Пуска от 22 августа оказалось достаточно для сертификации использования связки "Союз-2.1а" с "Союз МС" в пилотируемых миссиях, поскольку проведенный на 113-й секунде полета ракеты сброс аварийной системы космического корабля прошел штатно.

FEDOR готовился к пуску в спешке

Антропоморфный робот-спасатель FEDOR создан "Андроидной техникой" и Фондом перспективных исследований (ФПИ) изначально по заказу МЧС России. Соответствующие разработки начались в 2014 году. На создание робота ушло 300 миллионов рублей. В денежном выражении FEDOR на 40 процентов состоит из российских комплектующих, тогда как по массе деталей робот оказывается российским на 70-75 процентов. Из 48 двигателей FEDOR 16 являются зарубежными. Кабели и одноплатный компьютер с системами электропитания и охлаждения робота — иностранного производства. В России для FEDOR произведена большая часть корпусных изделий и пластиковых элементов. Находящийся на орбите FEDOR не будет работать автономно, поскольку у "Андроидной техники" не было достаточно времени для такой подготовки робота.

"Союз МС-14" могут затопить

"Союза МС" в составе МКС способен находиться около года. Ресурсов двигателя и запасов топлива для автономного полета космического корабля вне станции хватит, в зависимости от его маневрирования, на одну-две недели. В случае, если "Союз МС-14" за это время не успеет пристыковаться к МКС, космический корабль в целях недопущения столкновения со станцией может быть затоплен.

"Союз МС" с FEDOR оказался ценнее космического корабля с людьми

Запуск "Союз МС-14" с FEDOR застрахован на 4 380 миллионов рублей при страховой премии 344,7 миллиона рублей, тогда как страховая сумма пуска "Союз МС-12" с Тайлером Хейгом, Алексеем Овчининым и Кристиной Кук составила 4 156 миллионов рублей.

Инциденты с пилотируемой космонавтикой стали происходить все чаще

Большинство последних миссий "Союз МС" сопровождались проблемами. У "Союз МС-9" вследствие преднамеренного воздействия сверла оказалась продырявлена обшивка корабля. При пуске "Союз-ФГ" с "Союз МС-10" из-за изгиба штока (концевого выключателя бокового блока "Д") произошло разрушение центрального блока ракеты (благодаря штатному срабатыванию системы аварийного спасения экипажу удалось сохранить жизнь). У спускаемого корабля "Союз МС-11" с Олегом Кононенко, Давидом Сен-Жаком и Энн Макклейн внутри после выполнения маневра для схода с орбиты отказал основной комплект топливных баков с магистралями и клапанами двигательной установки, в результате чего произошел автоматический переход на резервный коллектор. Тем не менее "Роскосмос" до сих пор не объяснил причину возникновения отверстия у "Союз МС-9", а инцидент с "Союз МС-11" отказался считать нештатной ситуацией, назвав его "подготовкой к использованию (в случае возможного возникновения необходимости) резервного коллектора".

Андрей Борисов