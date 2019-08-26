Минное море: какой может быть война России и США

Создан сценарий войны между РФ и США в Черном море

Война в Черном море между Россией и США могла бы возникнуть из-за случайного подрыва корабля на оставшейся со времен Второй мировой войны мине, считает американский аналитик. И в этом случае флот США обречен на поражение.

Война между Россией и США может возникнуть из-за случайного подрыва и последующего затопления американского корабля на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой войны, считает профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдштейн.

Аналитик даже составил предположение о том, как будут выглядеть гипотетические действия военно-морских сил двух стран в этом регионе.

"В водах Азовского моря, а также вдоль побережья Черного моря по-прежнему остаются не менее 18 тыс. мин после Второй мировой войны. Они лежат где-то на дне и ждут своего часа. Нетрудно представить войну между США и Россией, если на учениях затонет одно из американских судов, подорванное на такой мине", - отметил американский эксперт.

Этот материал вызвал бурную реакцию в отечественных СМИ, однако в основном с эмоциональной стороны: "этого не может быть, поскольку этого не может быть никогда".

Мины по курсу

Для начала стоит вспомнить, были ли ранее подрывы американских кораблей на минах в водах мирового океана и к чему в конечном итоге привели подобные инциденты.

4 апреля 1988 года в Персидском заливе в 65 милях к востоку от Бахрейна подорвался на иранской мине американский ракетный фрегат USS Samuel B. Roberts. Причем этот корабль подорвался на якорной гальвано-ударной мине, принятой на вооружение российского императорского флота еще в 1908 году. Тип взрывчатого вещества - тротил, масса заряда - 115 кг. Конструкция этой мины оказалась настолько удачной, что после незначительной модернизации в 1939 году - под шифром "образца 1908/39 гг." - она оставалась на вооружении отечественного флота вплоть до середины 1960-х годов. То есть это была не то, чтобы старая мина, а просто совершенно архаичный образец подобного вооружения - шар с пятью рогами. Просто удивительно, почему американские моряки тогда не смогли своевременно обнаружить и нейтрализовать ее.

Более того, в районе подрыва USS Samuel B. Roberts были вытралены еще несколько мин. Маркировка боеприпасов однозначно указала на Иран. Американцы решили провести ответную операцию - "Praying Mantis" ("Богомол").

В течение дня авианосная ударная группа во главе с атомным "Энтерпрайзом" вела боевые действия с двумя иранскими фрегатами водоизмещением 1500 тонн каждый, тремя лодками и двумя нефтяными платформами. Американцам удалось потопить один ракетный катер и фрегат "Саханд", пораженный тремя противокорабельными ракетами "Гарпун" и четырьмя 454-кг управляемыми бомбами.

Второй иранский фрегат одолеть так и не удалось.

В то же время из-за подрыва на иранской мине фрегата USS Samuel B. Roberts крупномасштабная война между США и Ираном все-таки так и не началась. Соединенным Штатам хватило тогда сдержанности, и Вашингтон не ввязался в вооруженный конфликт, который мог бы привести к непредсказуемым последствиям на всем Ближнем и Среднем Востоке.

Ранее в том же Персидском заливе произошел инцидент с фрегатом ВМС США "Старк". Это случилось во время ирано-иракской войны. 17 мая 1987 года самолет "Мираж F1" иракских ВВС по ошибке атаковал двумя противокорабельными ракетами "Экзосет" AM.39" американский фрегат USS Stark (FFG-31). В результате попадания противокорабельной ракеты (ПКР) возник пожар, корабль получил тяжелые повреждения, 37 военных моряков погибли и 21 были ранены.

Только полный штиль в заливе и отсутствие повторных атак противника позволили американцам спасти фрегат и отбуксировать его в ближайший порт в Бахрейн.

Иракское правительство впоследствии принесло извинения, которые были приняты американской стороной.

Это был первый в истории случай успешной атаки ПКР корабля ВМС США.

И вновь Соединенные Штаты воздержались от ответных действий в отношении Багдада, хотя, казалось бы, соотношение сил и средств было однозначно в пользу США, и исход войны между Вашингтоном и Багдадом был бы в этом случае предрешен (как это произошло несколько позже, в 1991 году).

Подрывались на минах в Персидском заливе и другие корабли ВМС США. В частности, во время войны в заливе в 1991 году на мине "Манта" итальянского производства, стоявшей на вооружении ВМС Ирака, подорвался американский крейсер УРО "Принстон" (USS Princeton, CG-59) типа "Тикондерога".

Но к каким-либо катастрофам глобального характера эти случаи в конечном итоге тогда так и не привели.

Таким образом, предположение американского аналитика Лайла Голдштейна о развязывании войны между США и Россией из-за случайного подрыва на мине в Черном море американского корабля кажется несколько легковесным. Тем более, речь идет о возможном конфликте между ядерными державами.

Сценарий битвы

А вот в чем профессор-исследователь не ошибается, так это в том, что в случае возникновения такого конфликта силы НАТО в Черном море будут уничтожены в первые же часы войны.

Но это произойдет не совсем по тому сценарием, который красочно описал Голдштейн. Корабли ВМС НАТО пойдут на дно не столько в результате "ударов мощных российских дизельных подводных лодок, береговых мобильных ракетных комплексов или смертоносных российских ракетных катеров", хотя, разумеется, и этого исключать нельзя, а в результате действий российской авиации.

Еще со времен Второй Мировой войны известно, что флот массированному удару боевой авиации эффективно противостоять не может. Без поддержки с воздуха корабли обречены на поражение, кто бы и какие силы не ввел бы в Черное море. А создать подобное господство в воздухе в этом регионе в настоящее время могут только Воздушно-космические силы Вооруженных сил России.

Поэтому любые разговоры о каких-либо коалициях в водах Черного моря по большому счету лишены смысла. Даже если предположить, что потенциальные противники Москвы смогут сформировать какую-либо авиационную группировку, что само по себе очень непросто, учитывая специфические позиции той же Турции, то следует учесть, что Россия на Крымском полуострове и в прилегающих регионах обладает достаточно мощной группировкой самых современных сил и средств ПВО. К тому же она в самые короткие сроки может быть значительно усилена.

Ситуация в настоящее время выглядит следующим образом - на Черном море будет господствовать либо российская авиация, либо вообще никакая.

К этому надо добавить еще одно важное обстоятельство. Акватория Черного моря весьма ограничена по площади. А Россия обладает весьма значительными возможностями по уничтожению кораблей любых классов гипотетических противников при стрельбе с берега.

В частности, береговые войска Черноморского флота (11-я и 15-я береговые ракетно-артиллерийские бригады) имеют на оснащении ракетные комплексы 3К60 "Бал" с противокорабельной ракетой Х-35, К300П "Бастион" с унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой "Яхонт" ("Оникс").

К этому следует добавить береговой противокорабельный шахтного базирования "Утес" с крылатыми ПКР П-35Б и 3М44 "Прогресс", а также 130-мм береговые самоходные пушки А-222 "Берег".

То есть в зоне поражения ракетных и артиллерийских комплексов Береговых войск этого флота находится практически все Черное море. И появляться там вражеским судам сегодня практически самоубийственно.

Напомним, что в мирное время корабли НАТО в Черном море могут находиться в соответствии с положениями конвенции Монтре от 1936 года. Именно этот документ определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.

В соответствии с ней торговые суда всех стран могут свободно проходить через проливы как в мирное, так и в военное время, а для военных кораблей установлены ограничения по классу и сроку пребывания. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (проходят лишь мелкие надводные корабли) и тоннажу. Также корабли других государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 дня.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель "Независимой газеты" (2000-2003), главный редактор газеты "Военно-промышленный курьер" (2010-2015).

Михаил Ходаренок