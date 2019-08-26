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26.08.2019
Lenta.ru

Рогозин рассказал о тренировке экипажа перед перестыковкой "Союза"

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Источник изображения: Фото: twitter.com/Дмитрий Рогозин

Экипаж корабля "Союз МС-13" провел удачную тренировку по перестыковке корабля от одного модуля к другому. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, люки корабля с командиром Александром Скворцовым и бортинженерами Лукой Пармитано м Эндрю Морганом закроют в 3:30 по московскому времени. Расстыковка корабля и модуля "Звезда" произойдет в 6:34, в 7:00 "Союз МС-13" должен состыковаться с модулем МИМ2 в ручном режиме.

"Параллельно идёт работа с "Союз МС-14". Завтра в 8:30 планируется маневр перед стыковкой", — добавил Рогозин.

Ракета "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-14", на борту которого находится FEDOR, стартовала с космодрома Байконур к МКС утром 22 августа. 24 августа в 08:30 по московскому времени "Союз МС-14" предпринял попытку стыковки с МКС: корабль приблизился к станции на 96 метров, после чего удалился от нее на 280 метров. Специалисты "Роскосмоса" решили не проводить повторную попытку в тот же день.

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