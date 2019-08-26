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26.08.2019
Известия.ru

Эффектные трюки истребителя Су-57 попали на видео

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Источник изображения: Фото: скриншот видео

В Сети появилось видео тренировочного полета тройки истребителей пятого поколения Су-57. В небе над подмосковным поселком Жуковский они оттачивают программы, которые покажут гостям авиасалона МАКС-2019.

На представленных РЕН ТВ кадрах видно, как трио демонстрирует синхронность действий, выполняя фигуры различной степени сложности. Также был продемонстрирован и одиночный пилотаж, в котором летчик показал все возможности своего истребителя.


Как отмечает "Российская газета", большинство выполненных трюков недоступны иностранным самолетам. Кроме Су-57 из российских их могут выполнять истребители Су-30СМ и Су-35, оснащенные двигателями с управляемым вектором тяги.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Он может развивать скорость до 2600 км/ч.

МАКС-2019 пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Зрителям покажут полеты боевой авиации и новый топливозаправщик Ил-78М-90А. Также летчики группы "Первый полет" продемонстрируют трюк "Пропеллер", когда три Як-52 будут вращаться параллельно друг другу под углом 180 градусов.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-78
ПАК ФА
Су-30
Су-35
Як-52
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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