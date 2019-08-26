В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников

Росгвардия изучит проект закона об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников хорошо различимых идентификационных номеров при несении службы в общественных местах.

Как сообщил ТАСС официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, этот законопроект будет изучен в Росгвардии, в том числе на предмет того, насколько он отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности.

С законодательной инициативой об идентификации сотрудников полиции и Росгвардии выступил сенатор Владимир Лукин, который внес в Госдуму соответствующий законопроект. Как пояснил сенатор, проект разработан для обеспечения открытости и гласности деятельности правоохранителей. Сейчас согласно закону, сотрудники полиции обязаны носить нагрудный знак. Однако на росгвардейцев эта норма не распространяется. В то же время, по мнению Лукина, нагрудный знак полицейских оказался неудачным решением, так мелкий шрифт и блестящая поверхность затрудняют чтение номера, а сам знак легко скрыть.

Иван Егоров