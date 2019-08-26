Войти
26.08.2019
Российская газета

Американских солдат прокатили на российских "летающих танках"

543
0
0
Т-80У
Основные боевые танки Т-80У армии Южной Кореи на учениях.
Источник изображения: vestnik-rm.ru

Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.

3-я бронетанковая бригада - единственное подразделение армии Южной Кореи, использующее российскую технику. Бригада располагает 42 танками Т-80У и 67 БМП-3, поставленными в конце 90-х - начале 2000-х годов. В течение почти 20 лет Т-80У оставался самым мощным танком Южной Кореи, пока на вооружение не стал поступать равный ему по возможностям танк собственной разработки К2, пишет Defence Blog.

Благодаря газотурбинному двигателю российский танк Т-80 невосприимчив к жаре и холоду. 1250-сильный мотор легко разгоняет 46-тонную боевую машину до 70 километров в час. Танк охотно прыгает, за что получил прозвище "летающего".

Плавающая БМП-3 вооружена двумя пушками калибра 100 и 30 миллиметров и тремя пулеметами. Современные модификации оснащены также ПТУР "Корнет". В ходе модернизации планируется установка на БМП роботизированных боевых модулей и активной защиты.



Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Южная Корея
Продукция
Gray Wolf
БМП-3
Корнет
Т-80
Т-80У
Проекты
Военные учения
Робот
Похожие новости
27.06.2018
"Евросатори" в пользу Америки — часть II
20.06.2018
"Евросатори" в пользу Америки
24.08.2017
Более 18,5 тыс. новейших разработок представлены на форуме "Армия-2017"
25.05.2016
Со свалки – в десятку
05.11.2015
От «Иглы» до авианосца — часть II
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.08 15:45
  • 129
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 26.08 15:38
  • 2
The Washington Post (США): Путин приказал дать "симметричный ответ" на американские ракетные испытания
  • 26.08 15:35
  • 1
Россия профинансирует модернизацию абхазской армии
  • 26.08 15:14
  • 1
Спираль эскалации раскручивается: Россия и Запад (NZZ, Швейцария)
  • 26.08 15:02
  • 2
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
  • 26.08 14:18
  • 28
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 26.08 14:00
  • 27
Премьер Польши призвал открыть базу НАТО в стране
  • 26.08 13:50
  • 1
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 26.08 13:27
  • 1
Россия заменит "кукурузники"
  • 26.08 11:57
  • 1
Господству США на море пришел "Синкун"
  • 26.08 11:27
  • 2
В технополисе "Эра" начали разрабатывать оружие на новых физических принципах
  • 26.08 11:13
  • 6
Донбасс надеется на сильную руку Москвы
  • 26.08 11:00
  • 3
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие
  • 26.08 10:31
  • 3
На вооружение авиационного полка ЦВО поступил новейший самолет-разведчик Су-24МР
  • 26.08 10:07
  • 97
Украинский "Мотор-Сич" объявил о сокращении рабочей недели