Шойгу нанес визиты в Бендеры и Кишинев

Миротворческая операция в Приднестровье себя оправдывает, Россия не собирается ставить ее под вопрос

"Если говорить о миротворчестве, мы его никогда под вопрос не ставили и ставить не собираемся", - сказал министр обороны РФ генерал армии Шойгу в субботу на встрече с президентом непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским.

По словам главы российского военного ведомства, важнейшая, и серьезная миссия, которая была возложена на миротворческие силы в этом регионе, выполняется успешно.

"Пожалуй, за всю историю большого миротворчества - и не только в Советском Союзе - это первый удачный, успешный опыт установления мира. Мы считаем, что этот формат себя оправдывает", - заявил министр обороны РФ. В свою очередь Красносельский поблагодарил Россию за эту миротворческую операцию в Приднестровье. "Мы не видим альтернативы миротворческой операции в регионе для поддержания мира и безопасности", - заявил Красносельский.

Шойгу в начале 90-х годов лично принимал участие в организации формата миротворческой миссии в Приднестровье, организации доставки гуманитарной помощи в регион и разведении конфликтующих сторон. Также, впрочем, была велика его роль и в миротворчестве в Южной Осетии.

Позднее на церемонии награждения российских и приднестровских военнослужащих из состава контингента совместных миротворческих сил, дислоцированных в регионе, Шойгу отметил, что их деятельность - наглядный пример успешной и эффективной операции по поддержанию мира.

"27 лет назад в Приднестровье в результате решительных действий миротворцев было прекращено кровопролитие. Совместная миротворческая миссия на деле доказала свою эффективность и служит примером успешной миротворческой операции", - сказал Шойгу.

Министр поблагодарил личный состав за поддержание мира в регионе. Ряду военнослужащих за добросовестное выполнение миротворческих задач вручены медали министерства обороны России "За укрепление боевого содружества".

Министр обороны РФ также проверил несение службы на миротворческом посту российскими военнослужащими, заслушав доклад начальника российских миротворцев в регионе и командира оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье.

В ходе поездки в Бендеры Шойгу передал для музея Бендерской крепости архивные документы, связанные с освобождением Молдавии в 1944 году, пообщался с юнармейцами из отряда, который образован ОГРВ, возложил цветы к памятнику князю Александру Невскому, символизирующему славу русского воинства.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу также посетил Кишинев, где предложил в кратчайшие сроки подготовить трехлетний план сотрудничества между военными ведомствами РФ и Молдавии.

"Мы признательны за все, что делается сейчас - не побоюсь этого слова - для восстановления отношений между военными ведомствами двух стран. Делить нам нечего. Воевать друг против друга мы не собирались и не собираемся. Именно поэтому хотелось бы в ближайшее время подготовить план нашего сотрудничества, желательно на три ближайших года", - сказал Шойгу на переговорах с президентом Молдавии Игорем Додоном в субботу.

Необходимость подготовки такого плана обусловлена тем, что в двустороннем военном сотрудничестве "вопросы есть и вопросов много, включая проблемные", отметил он.

Шойгу передал Молдавии боевые знамена времен Великой Отечественной войны на церемонии празднования 75-летия освобождения Молдавии от фашистских захватчиков. Реликвии принял глава молдавского военного ведомства.

"Сегодня Россия делает жест доброй воли и передает Республике Молдова воинские реликвии нашей славной победы - боевые знамена 14 штурмовой инженерно-саперной Александрийской краснознаменной Ордена Суворова бригады и 507 армейского истребительно-противотанкового кишиневского краснознаменного Орденов Суворова и Кутузова артиллерийского полка. Личный состав этих частей покрыл себя неиссякаемой славой в борьбе с фашистами", - сказал Шойгу.

По его словам, "необходимо пресекать любые попытки возрождения фашистской идеологии, разжигания межнациональной розни и фальсификации нашей общей ратной истории".

"Сегодня мы вспоминаем одну из героических страниц Великой Отечественной войны, отдаем дань уважения всем, кто в 1944 году в боях с фашистскими захватчиками отстоял независимость молдавской земли. Плечом к плечу здесь сражались представители разных национальностей, их подвиг останется примером беззаветного мужества, преданности отчизне, взаимовыручки и братской дружбы, послужит нравственным ориентиром для молодежи, которую нужно воспитывать на высоких идеалах патриотизма и гордости за победу", - добавил Шойгу.

Мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм", где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года - накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.

Датой освобождения Молдавской ССР от нацистского режима считается 24 августа 1944 года. За время оккупации Молдавии фашисты уничтожили 64 тысячи человек, более 47 тысяч угнали в рабство, 207 тысяч мирных жителей были подвергнуты пыткам и истязаниям.

Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в Молдавии проживает менее 500 ветеранов, при этом не осталось в живых ни одного Героя СССР.

Министр обороны России Сергей Шойгу передал президенту Молдавии Игорю Додону недавно рассекреченные документы, связанные с освобождением Молдавии в 1944 году.

"Это подлинные документы того времени, рассказывающие о том, что происходило в Молдавии", - сказал Шойгу, передавая Додону исторические формуляры.

К сожалению, отметил министр, некоторые начали забывать исторические факты, в частности о том, что за время гитлеровской оккупации население Кишинева сократилось в 10 раз - с 300 до 30 тыс. человек.

"Была предпринята чудовищная попытка уничтожения молдавской культуры", - сказал Шойгу.

Чудовищная по тому, подчеркнул он, что она не имеет аналогов по масштабу уничтожения молдавской нации.

Передавая документы президенту Молдавии, министр обороны подчеркнул, что "это такая серьезная часть нашей общей истории и нашего общего понимания того, что происходило тогда". "Надеюсь, что мы будем беречь эту память и передавать следующим поколениям", - сказал Шойгу.

По его оценке, сегодняшняя дата значимая и существенная для народов двух стран. "В 4 утра 24 августа 1944 года войска освободили Кишинев. В этом участвовали все народы Советского Союза. Это наша общая история. Это наша общая победа. А дальше для нас - это и честь, и самое главное - сбережение памяти о наших предках, которые воевали за свободу Молдавии и за свободу тогда нашей общей страны", - сказал министр обороны России.

Он также проинформировал президента Молдавии, что накануне на сайте Минобороны РФ был открыт новый мультимедийный раздел с архивными историческими документами, посвященными 75-й годовщине освобождения Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.

Среди документов - оперативные сводки, боевые донесения, свидетельства участников событий той поры.

"Ключевые события кишиневской операции августа 1944 года представлены в докладах командующего Третьим Украинским фронтом генерала армии Федора Толбухина", - сказал Шойгу.

Президент Молдавии заверил, что все архивные документы займут достойное место в музее Минобороны республики.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО