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26.08.2019
Независимое военное обозрение

Белый Дом вновь обвинен во лжи

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Фото pixabay.com
Фото pixabay.com.

Президент фонда "Будущее свободы" предлагает дать Пентагону другое название

Постоянные заявления Вашингтона о том, что ассигнования, выделяемые конгрессом Пентагону на обеспечение национальной обороны, расходуются исключительно на защиту американцев и сохранение их благополучия, являются ложью. Такое обвинение в адрес федеральных властей прозвучало 22 августа со страниц блога основателя и президента Фонда "Будущее свободы" (The Future of Freedom Foundation, ФБС) Якоба Хорнбергера (Jacob Hornberger). На следующий день рассуждения президента были опубликованы на сайте Института Рона Пола, в австрийском военно–политическом издании Contra Magazin и в ряде других СМИ.

Непрерывные заявления Белого дома о том, что все средства налогоплательщиков США, расходуются во благо их безопасности, являются одним из лживых "утверждений или заблуждений" американского истеблишмента, написал Хорнбергер. Но самая гигантская ложь, утверждает он, таится в самом названии военного ведомства Америки "Министерство обороны". "Это определённо неверное название, но никто почему-то не подвергает его сомнению. Правильным названием было бы "Имперское министерство войны и интервенций", - полагает президент ФБС. Он отмечает, что за последние 70 лет американцы потратили триллионы долларов на "защиту" своей страны, но за это время никто на неё не нападал. Постоянно возраставшие объемы ассигнований, выделявшиеся Пентагону, шли, в основном, на финансирование военных операций в других государствах, где США выступали в качестве агрессора и оккупанта, а другая сторона как раз оборонялась.

Так происходило во время войн в Корее, в Северном Вьетнаме, в Панаме, Гренаде, на Кубе, в Ираке, Афганистане, Сирии, Ливии и во многих регионах земли. Но ни одна из этих стран никогда не вторгалась на территорию США. И следует отметить, пишет Хорнбергер, ни одно современное государство не обладает достаточными финансовыми и военными ресурсами как Америка, чтобы осуществлять военные кампании подобных масштабов. Ни у одного из государств Европы, Азии или Африки нет, даже в самом отдаленном приближении, таких вооруженных сил, формирования которых могли бы успешного пересечь Атлантический или Тихий океаны, вторгнутся на территорию Соединенных Штатов и завоевать их.

"Так на что же в действительности тратятся триллионы долларов?" - задаётся вопросом Хорнбергер и сам же себе отвечает. Он говорит, что ответ - очень прост. Военный бюджет США уходит на сохранение империи и на интервенции в различных частях планеты. Агрессивную политику своей страны президент фонда иллюстрирует примером Ирака. Он утверждает, что теракты 11 сентября нельзя назвать первым шагом на пути к вторжению в США. Это был скорее акт отмщения за действия американцев на Ближнем Востоке. В 90-е годы прошлого века, длившиеся 11 лет экономические санкции Вашингтона, привели к гибели сотен тысяч иракских граждан, включая женщин и детей. Но они так и не привели к падению режима Саддама Хусейна.

Вторжение в Ирак, санкционированное Джорджем Бушем -младшим, и последовавшая за ним длительная оккупация страны превратила США в агрессора. В связи с этим невозможно, утверждает Хорнбергер, рационально обосновать, что огромные деньги, сотни миллионов долларов, потраченные на войну в Ираке, были израсходованы на "оборону" Америки.

В заключение своей краткой оценки сути военной политики США Хорнбергер объясняет, почему официальным лицам Вашингтона необходимо добиться того, чтобы американцы поверили в то, что расходование год за годом, громадных средств целесообразно и направлено на обеспечение их

безопасности. "Разве может существовать другой подход занятого обеспечением национальной безопасности истеблишмента к высасыванию все большего количества денег из американских налогоплательщиков, чем заставлять их верить в то, что составляющими понятия "оборона" являются агрессивность, интервенционизм и имперский подход", - утверждает Хорнбергер.


Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"

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Страны
Австрия
Афганистан
Вьетнам
Гренада
Ирак
Ливия
Панама
Сирия
США
Персоны
Буш Джордж
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