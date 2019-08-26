В ВСУ поставят ещё 40 бронеавтомобилей "Казак-2" с двигателями IVECO

Председатель правления киевского НПО "Практика" Олег Высоцкий анонсировал поставку для нужд украинских вооружённых сил новой партии обновлённых бронированных автомобилей "Козак-2" (русскоязычный вариант – "Казак-2).

Источник изображения: НПО "Практика" (Киев)

По последним данным, в войска частная компания готовится поставить ещё 40 таких бронемашин. Поставка, по словам Высоцкого, будет осуществлена "в ближайшее время".

Также производитель добавил, что в прошлом месяце были завершены госиспытания новой версии бронеавтомобиля. Это версия для десантно-штурмовых бригад ВСУ "Казак-2М1". Этот вариант отличается особым вариантом бронирование корпуса и независимой подвеской.

Пресс-служба предприятия заявляет, что вооружённые силы Украины рассматривают и предложение по приобретению бронетехники для морской пехоты ВМСУ – "Атаман" с колёсной версией 6х6. На данный момент завершён этап заводских испытаний "Атамана". Если в ВСУ примут положительное решение по этому виду бронетехники, то "Атаман" будет отправлен на государственные испытаний.

Для справки: "Казак-2" - бронеавтомобиль с колёсной формулой 4х4, экипажем из двух человек, предназначенный для перевозки десанта до 10 человек. Имеет санитарную и ряд других версий.

Клиренс – 351 мм. Допустимая полная масса – 15 т. Противоминная защита по STANAG 4569 - 2a, 2b (6 кг). Мощность двигателя – 279 л.с. Дизельный двигатель производится итальянской компанией IVECO. Ранее на Украине заявляли, что будут менять этот двигатель на силовую установку собственного производства. Пока этого не произошло.