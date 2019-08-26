Войти
26.08.2019
WarSpot

Эстония возглавила разработку европейских боевых роботов

467
0
0
Источник изображения: warspot.ru

В Европе началась разработка боевой роботизированной машины. Вчера, 24 августа, портал upi.com сообщил о том, что консорциум европейских стран во главе с Эстонией объявил о начале разработки наземной роботизированной боевой машины.

К проекту под названием Modular Unmanned Ground Systems (MUGS) присоединилось семь стран. Помимо Эстонии в разработке и финансировании будут участвовать Бельгия, Германия, Испания, Латвия, Финляндия и Франция.

Роботизированная платформа THeMIS.

Источник изображения: err.ee

В рамках проекта MUGS планируется разработка боевой машины, способной передвигаться по пересечённой местности в условиях подавления сигнала спутниковой и радиосвязи. Европейский оборонный фонд выделит проекту €30,6 млн. Кроме того, дополнительное финансирование будет вестись странами-участницами консорциума.

Курировать разработку будет эстонская компания Milrem Robotics, ранее презентовавшая роботизированную платформу THeMIS. Эстонская армия уже испытывает боевых роботов на её базе.

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Германия
Испания
Латвия
Финляндия
Франция
Эстония
Проекты
Робот
Похожие новости
21.06.2019
Все для учений? Зачем НАТО стягивает войска к России
19.06.2019
Пробил дно: польский корабль пострадал на учениях НАТО
11.06.2019
Военные сообщили о дежурстве трех корабельных групп в районе учений НАТО на Балтике
12.12.2018
Как Integrity Initiative ведёт борьбу против своих
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.08 15:45
  • 129
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 26.08 15:38
  • 2
The Washington Post (США): Путин приказал дать "симметричный ответ" на американские ракетные испытания
  • 26.08 15:35
  • 1
Россия профинансирует модернизацию абхазской армии
  • 26.08 15:14
  • 1
Спираль эскалации раскручивается: Россия и Запад (NZZ, Швейцария)
  • 26.08 15:02
  • 2
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
  • 26.08 14:18
  • 28
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 26.08 14:00
  • 27
Премьер Польши призвал открыть базу НАТО в стране
  • 26.08 13:50
  • 1
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 26.08 13:27
  • 1
Россия заменит "кукурузники"
  • 26.08 11:57
  • 1
Господству США на море пришел "Синкун"
  • 26.08 11:27
  • 2
В технополисе "Эра" начали разрабатывать оружие на новых физических принципах
  • 26.08 11:13
  • 6
Донбасс надеется на сильную руку Москвы
  • 26.08 11:00
  • 3
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие
  • 26.08 10:31
  • 3
На вооружение авиационного полка ЦВО поступил новейший самолет-разведчик Су-24МР
  • 26.08 10:07
  • 97
Украинский "Мотор-Сич" объявил о сокращении рабочей недели