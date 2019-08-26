Эстония возглавила разработку европейских боевых роботов

В Европе началась разработка боевой роботизированной машины. Вчера, 24 августа, портал upi.com сообщил о том, что консорциум европейских стран во главе с Эстонией объявил о начале разработки наземной роботизированной боевой машины.

К проекту под названием Modular Unmanned Ground Systems (MUGS) присоединилось семь стран. Помимо Эстонии в разработке и финансировании будут участвовать Бельгия, Германия, Испания, Латвия, Финляндия и Франция.

Роботизированная платформа THeMIS. Источник изображения: err.ee

В рамках проекта MUGS планируется разработка боевой машины, способной передвигаться по пересечённой местности в условиях подавления сигнала спутниковой и радиосвязи. Европейский оборонный фонд выделит проекту €30,6 млн. Кроме того, дополнительное финансирование будет вестись странами-участницами консорциума.

Курировать разработку будет эстонская компания Milrem Robotics, ранее презентовавшая роботизированную платформу THeMIS. Эстонская армия уже испытывает боевых роботов на её базе.