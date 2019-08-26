Экипаж "Союза МС-13" приступил к тренировкам для подготовки к перестыковке

Экипаж также ведет видеосъемку, которую позже отправит на Землю

ТАСС, 25 августа. Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-13" в составе космонавта Александра Скворцова (Роскосмос) и астронавтов Эндрю Моргана (NASA) и Луки Пармитано (Европейское космическое агентство) приступил к тренировке по перестыковке. Это следует из переговоров с Центром управления полетами (ЦУП), которые транслируются в воскресенье на сайте NASA.

"Иду по радиограмме", - сказал командир экипажа Скворцов, имея в виду, что космонавт и астронавты последовательно выполняют действия, указанные в радиограмме по перестыковке, отправленной с Земли.

Экипаж ведет видеосъемку, которую позже отправит на Землю.