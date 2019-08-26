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26.08.2019
Военное обозрение

Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии

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Французские производители предложили Индии вариант, при котором приобретаемые истребители Rafale могут обходиться индийской казне дешевле.

Источник изображения: topwar.ru

Первоначальный контракт предусматривает продажу для нужд ВВС Индии 36-ти французских истребителей. Общая стоимость этой покупки для Индии составит 7,87 млрд евро. Таким образом, стала известна точная цена истребителя Rafale с вооружением и обслуживанием для Индии. Составляет она 218,6 млн евро! Для сравнения: российские Су-35 идут на экспорт в Китай (с вооружениями и технологиями по обслуживанию) по цене не выше 75 млн евро.

Такого рода информация взбудоражила индийскую общественность и представителей оппозиционных политических сил. Они обвинили действующие власти в наличии коррупционной составляющей при заключении контракта, отмечая, что тратить по 218 млн евро на истребитель 4-го поколения, это "ни в какие рамки"…

218 млн евро для Rafale – огромная сумма, которую сложно оправдать вхождением в неё стоимости обслуживания и вооружений.

Теперь власти Индии обращаются к французам с вопросом о том, почему в конечном итоге стоимость столь высока и нельзя ли её "как-то снизить". Французский производитель отметил, что "всё дело в ограниченной партии заказа". Почему не спросили изначально, - отдельная тема.

Издание Eurasian Times приводит выдержку из французского ответа:

Если Нью-Дели пойдёт на расширение сделки и покупку ещё трёх с лишним десятков истребителей "Рафаль", то контракт станет более выгодным для Индии.

Так, предлагается приобрести ещё 30-36 самолётов, в результате чего общая "экономия" около 1,9 млрд евро.

Из материала:

Если всё пойдёт хорошо, Dassault может ускорить график производства и выпускать по одному самолёту ежемесячно в течение следующих шести лет.

Ожидается, что на следующей неделе индийский премьер повторно обсудит условия контракта на приобретение боевых самолётов с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Франция
Продукция
Rafale
Су-35
Компании
Dassault
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1 комментарий
№1
26.08.2019 13:50
"Скупой платит дважды, тупой - трижды. Лох платит всю жизнь - лишь бы. Такие бы люди рождались почаще - у пацанов слаще была-бы жизнь"
~Миша Маваши
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