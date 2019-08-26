КБ "Южное" провело огневые испытания ступени РН "Циклон IV" с 10-летним опозданием

Украинское конструкторское бюро "Южное" сообщило о проведении испытаний ступени ракеты-носителя. Заявлено, что это первые в новейшей истории Украины огневые испытания ступени РН.

Источник изображения: КБ "Южное"

Речь идёт о ракете класса "Циклон IV".

С пафосом сотрудники КБ "Южное" объявили, что посвящают огневые испытания 28-й годовщине "незалежности".

Из сообщения конструкторского бюро:

Впервые за время новейшей истории были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом - состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4", спроектированный КБ "Южное", изготовленный на "Южмаше".

Отмечено, что ракета-носитель призвана выводить спутники на орбиту.

Если верить сообщениям КБ, то все испытания подтвердили заложенные характеристики. Двигатель РД-861К ступени ракеты-носителя включался пятикратно. Теперь конструкторское бюро готовится к публикации подробного отчёта о ходе и результатах проведения огневых испытаний ступени "Циклона IV".

Также в КБ с гордостью объявили, что "активно сотрудничают с Соединёнными Штатами Америки" в вопросе ракетостроения. Видимо, именно на это и делался основной упор в день 28-й годовщины украинской "независимости".

Пафос конструкторского бюро несколько смазали украинские пользователи, отметив в комментариях, что даже Википедия напоминает о задержке первого пуска этой ракеты-носителя Украиной примерно на 9 лет. Испытания же должны были оказаться завершены ещё в 2009 году - в итоге опоздание по сроку испытаний составило около 10 лет.