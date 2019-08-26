Пресс-служба ЦАХАЛ назвала причину нанесения авиаудара по окрестностям Дамаска

После нанесения серии ударов (зафиксировано три) по территории Ирака израильская авиация вновь решила перенацелиться на Сирию.

Источник изображения: https://www.iaf.org.il/Amit Agronov

Информационная служба САР SANA сообщает, что атаке вновь подверглись окрестности сирийской столицы. Несколько взрывов были слышны в районе расположения населённого пункта Акраба – юго-восточнее Дамаска.

Примечательно, что сообщение об авиаударе по территории столичной сирийской провинции появились не только в сирийских СМИ, но и в средствах массовой информации Израиля. Но главное в том, что впервые за долгое время о нанесении ударов по Сирии открыто сообщает пресс-служба израильской армии.

Израильское военное ведомство отмечает, что в качестве цели для удара были выбраны позиции "Аль-Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции". Также авиация ВВС ЦАХАЛ атаковала представителей шиитских вооружённых формирований, поддерживаемых Ираном. Именно такое дополнение содержится в сообщении пресс-службы армии обороны Израиля.

Пресс-служба:

Террористы планировали с территории Сирии осуществить запуск нескольких самодельных беспилотников, снаряженных взрывными устройствами. Они готовили теракт в отношении израильских граждан.

В организации, которая носит название "Сирийская обсерватория по правам человека" и базируется в Лондоне, отмечено, что в результате израильской атаки погиб один человек, являющийся гражданином Сирийской Арабской Республики.

Напомним, что ранее правительство Ирака выступило с резкой критикой нанесения несогласованных ударов по своей территории. В американской газете The New York Times действия израильской авиации назвали дестабилизирующим фактором для Ирака.

Тем временем "Хизбалла" заявила, что сбила два израильских беспилотника в небе над столицей Ливана - Бейрутом.