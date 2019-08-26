Россия заменит "кукурузники"

В России создадут новый самолет на замену летательному аппарату Ан-2, известному как "кукурузник". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и торговли.

Новый самолет создадут на базе одномоторного самолета ТВС-2ДТС "Байкал", разработанного Сибирским НИИ авиации на базе Ан-2. В Минпромторге пояснили, что "Байкал" — экспериментальный аппарат, созданный для отработки новых технологий. Ранее планировалось, что именно "Байкал" заменит "кукурузники". Решение о том, какие именно технологические особенности ТВС-2ДТС будут использованы при создании новых летательных аппаратов, примут в сентябре.

Новый самолет будет вмещать от 9 до 14 человек. Он поможет повысить транспортную доступность отдаленных регионов России и улучшить развитие местных авиалиний.