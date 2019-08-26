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26.08.2019
Lenta.ru

Россия заменит "кукурузники"

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Источник изображения: Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

В России создадут новый самолет на замену летательному аппарату Ан-2, известному как "кукурузник". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и торговли.

Новый самолет создадут на базе одномоторного самолета ТВС-2ДТС "Байкал", разработанного Сибирским НИИ авиации на базе Ан-2. В Минпромторге пояснили, что "Байкал" — экспериментальный аппарат, созданный для отработки новых технологий. Ранее планировалось, что именно "Байкал" заменит "кукурузники". Решение о том, какие именно технологические особенности ТВС-2ДТС будут использованы при создании новых летательных аппаратов, примут в сентябре.

Новый самолет будет вмещать от 9 до 14 человек. Он поможет повысить транспортную доступность отдаленных регионов России и улучшить развитие местных авиалиний.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-2
ТВС-2
Компании
Минпромторг РФ
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1 комментарий
№1
26.08.2019 13:27
А чем байкал не подошел?
0
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