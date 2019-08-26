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26.08.2019
Известия.ru

Герой России рассказал об усилении Су-57 "отчаянностью"

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Заслуженный летчик-испытатель, Герой России Юрий Ващук в интервью еженедельнику "Звезда" назвал истребитель Су-57 настоящей гордостью и рассказал о его достоинствах.

По его словам, на данный момент в мире нет самолетов, которые можно было бы назвать аналогом Су-57. Этот истребитель обладает не только сверхманевренностью и умением уходить от противника на сверхзвуковой скорости, но и минимальной заметностью для радаров всех типов.

Помимо этого Ващук отметил, что самолет может как прекрасно контролировать пространство в воздухе, так и осуществлять задания с наземными и надводными целями.

"А теперь добавьте к этому мастерство пилота и известную на весь мир решительность и отчаянность, которая свойственна только русскому человеку. Если наши летчики могли проявлять настоящие чудеса героизма на фанерных самолетах во время прошлой войны, то представляете, что они могут сделать на такой машине!" — подчеркнул он.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Он может развивать скорость до 2600 км/ч.

29 июля стало известно, что Су-57 запущен в серийное производство. В настоящее время уже подписан контракт с Минобороны на поставку более 70 самолетов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Проекты
Истребитель 5 поколения
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