Войти
26.08.2019
ТАСС

На Украине сообщили об успешных огневых испытаниях ступени ракеты-носителя "Циклон-4"

652
0
0
РН "Циклон-4"
Корпус ракеты-носителя "Циклон-4".
Источник изображения: ГП "КБ "Южное"

В конструкторском бюро "Южное" заявили, что эти тесты являются "заключительными и важнейшими испытаниями перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя "Циклон-4"

ТАСС, 25 августа. Украинское конструкторское бюро "Южное" сообщило об успешных огневых испытаниях третьей ступени разрабатываемой ракеты-носителя "Циклон-4".

"23 августа, накануне 28-й годовщины независимости нашей страны впервые [с начала] нашей новейшей истории были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом: состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя класса "Циклон-4", спроектированной КБ "Южное" и изготовленной на [заводе] "Южмаш", - говорится в сообщении на странице конструкторского бюро в Facebook.

В КБ также отметили, что эти тесты являются "заключительными и важнейшими испытаниями перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя "Циклон-4".

Украинские ракеты "Циклон-4", которые являются модификацией разработанных еще в советское время носителей "Циклон-3", предполагалось запускать с бразильского космодрома Алкантара - соответствующее соглашение было подписано в 2003 году. В мае 2015 года Бразилия заморозила работы над проектом.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Украина
Продукция
Циклон-3
Циклон-4
Компании
КБ "Южное"
Южмаш
Похожие новости
02.12.2016
Еще в космосе. Как Украина умудряется сохранять статус сверхдержавы
18.03.2015
Космос по-украински: "Южмаш" переживает спад, но имеет надежду на светлое будущее
11.06.2014
Украинское ракетостроение: от Челомея до Коломойского
20.02.2014
Украинская ракета "Циклон-4" является одной из крупнейших в мире - эксперты
20.08.2012
«Циклон-4»: космический шанс Украины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.08 15:45
  • 129
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 26.08 15:38
  • 2
The Washington Post (США): Путин приказал дать "симметричный ответ" на американские ракетные испытания
  • 26.08 15:35
  • 1
Россия профинансирует модернизацию абхазской армии
  • 26.08 15:14
  • 1
Спираль эскалации раскручивается: Россия и Запад (NZZ, Швейцария)
  • 26.08 15:02
  • 2
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
  • 26.08 14:18
  • 28
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 26.08 14:00
  • 27
Премьер Польши призвал открыть базу НАТО в стране
  • 26.08 13:50
  • 1
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 26.08 13:27
  • 1
Россия заменит "кукурузники"
  • 26.08 11:57
  • 1
Господству США на море пришел "Синкун"
  • 26.08 11:27
  • 2
В технополисе "Эра" начали разрабатывать оружие на новых физических принципах
  • 26.08 11:13
  • 6
Донбасс надеется на сильную руку Москвы
  • 26.08 11:00
  • 3
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие
  • 26.08 10:31
  • 3
На вооружение авиационного полка ЦВО поступил новейший самолет-разведчик Су-24МР
  • 26.08 10:07
  • 97
Украинский "Мотор-Сич" объявил о сокращении рабочей недели