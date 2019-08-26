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26.08.2019
Известия.ru

"Роскосмос" разработал "броню" для спутников

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Систему защиты спутников от ударов частиц космического мусора разработал "Роскосмос". Об этом говорится в заявке на получение патента, опубликованной в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Устройство состоит из двухслойного защитного экрана из алюминия, стали или меди со множеством конусообразных элементов на поверхности, с композитным материалом между ними, сообщает "РИА Новости".

Считается, что при ударе частица должна разлететься на мелкие фрагменты, которые потеряют часть силы, и, благодаря конусам, изменить направление движения.

Отмечается, что новинка должна оказаться легче на 10% стандартного экрана, что немаловажно, учитывая высокую стоимость каждого выведенного на орбиту грамма.

В 2016 году в "Роскосмосе" заявили, что если не заниматься решением проблемы космического мусора, то через 100–200 лет развитие космической деятельности может прекратиться из-за заполнения околоземной орбиты элементами техники.

10 августа стало известно, что госкорпорация "Роскосмос" запатентовала проект "спутника-самоубийцы", который способен саморазлагаться в космосе.

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Компании
Роскосмос
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