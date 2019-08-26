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26.08.2019
bmpd.livejournal.com

Габон получил китайские бронетранспортеры VN1

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На состоявшемся 17 августа 2019 года военном параде в честь 59-летия независимости Габона в Либревиле были впервые продемонстрированы поступившие на вооружение бронетанковой группы быстрого реагирования Республиканской гвардии Габона современные китайские бронетранспортеры VN1 с колесной формулой 8х8.

Китайские бронетранспортеры VN1 из состава бронетанковой группы быстрого реагирования Республиканской гвардии Габона военном параде в честь 59-летия независимости Габона. Впереди видна французская легкая бронированная машина VBL. Либревиль, 17.08.2019 (с) пресс-служба президента Габона

Ранее о закупке БТР VN1 Габоном не было известно. Габон таким образом стал вторым известным заруюежным получателем БТР VN1 после морской пехоты Венесуэлы, которой по контракту 2012 года были поставлены 40 машин. В 2017 году армия Таиланда заказала 34 БТР VN1, их поставка планируется в 2020 году. Габонские VN1, как и машины ранее полученные Венесуэлой, оснащаются башней с 30-мм автоматической пушкой, спаренным 7,62-мм пулеметом и пусковой установкой ПТУР HJ-73.

Бронетранспортер VN1 является экспортной версией основного китайского современного БТР семейства ZBL08 (ранее за рубежом ошибочно использовалось обозначение ZBL09). Бронированные машины семейства ZBL08 разработаны и производятся расположенным в Баотоу (Автономный район Внутренняя Монголия) предприятием Inner Mongolia First Machinery Group Company (известным как завод № 617), входящим в состав китайского промышленного объединения China North Industries Group Corporation (Norinco) и являющимся также единственным в КНР заводом по производству основных танков. На вооружение НОАК БТР этого семейства поступают с 2009 года.

Также на параде в Габоне были показаны два китайских автомобиля Dongfeng EQ2050 (4х4, китайские клоны HMMWV), оснащенные разведывательным комплексом.

Китайские бронетранспортеры VN1 из состава бронетанковой группы быстрого реагирования Республиканской гвардии Габона военном параде в честь 59-летия независимости Габона. Либревиль, 17.08.2019 (с) пресс-служба президента Габона

Краткое видео парада:

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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Габон
Китай
Монголия
Таиланд
Франция
Продукция
HMMWV
ZBL-09
Компании
Norinco
Проекты
2020-й год
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