Как сообщают споттеры, 23 августа 2019 года в Жуковском была произведена выкатка и начаты рулежные испытания первого самолета-заправщика Ил-78М ВКС России, модернизированного до уровня Ил-78М2 - самолета с бортовым номером "34 синий" (регистрационный номер RF-94272, заводской номер 1013404138, серийный номер 79-05). Модернизационные работы были произведены на производственной площадке ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" (ПАО "Ил") в Жуковском.

Первый модернизированный самолет-заправщик Ил-78М2 (бортовой номер "34 синий", регистрационный номер RF-94272, заводской номер 1013404138, серийный номер 79-05) ВКС России. Жуковский, 23.08.2019 (с) Kirill Gnusarev / russianplanes.net ( ссылка )

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Напомним, что, как ранее сообщало ПАО "Ил", проект модернизации строевых самолетов-заправщиков Ил-78 и Ил-78М до уровня Ил-78М2 (первоначально обозначался как Ил-78-2) был разработан ПАО "Ил" согласно тактико-технического задания, которое в 2011 году было утверждено Военно-воздушными силами России в целях модернизации парка имеющихся на вооружении самолетов-топливозаправщиков Ил-78 и Ил-78М, а также военно-транспортных самолетов Ил-76МД. К разработке конструкторской документации привлекались специалисты ПАО "ЭМЗ им. В.М. Мясищева".

Модернизация касается пилотажно-навигационного, радиосвязного, светотехнического и бытового оборудования, средств обороны. Устаревшее (снятое с производства) оборудование будет заменено на современное, назначенный срок службы самолета будет продлен до 40 лет. При модернизации частично применяются взаимозаменяемые с перспективными военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А и самолетом-заправщиком Ил-78М-90А, детали.

11 мая 2016 года первый самолет Ил-78 (Ил-78М) ВКС России прибыл на производственную площадку ПАО "Ил" в Жуковском для проведения модернизации, при этом исполнитель работ заявлял, что, планируется, что переоборудование самолета и подготовка к началу наземных и летных испытаний должны были завершиться в I квартале 2017 года. Фактически модернизация первого борта "34 синий" (регистрационный номер RF-94272, заводской номер 1013404138, серийный номер 79-05) была начата только в 2017 году и завершена только сейчас.

По известным сведениям, сейчас ВКС России располагают 19 строевыми самолетами-заправщиками Ил-78 и Ил-78М.

Первый модернизированный самолет-заправщик Ил-78М2 (бортовой номер "34 синий", регистрационный номер RF-94272, заводской номер 1013404138, серийный номер 79-05) ВКС России. Жуковский, 23.08.2019 (с) Алексей (другой) / russianplanes.net ( ссылка )