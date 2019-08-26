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26.08.2019
bmpd.livejournal.com

Американские военные на танках Т-80У и БМП-3 в Южной Корее

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Как американские военные тестируют танки Т-80У и БМП-3 в Южной Корее

Во время визита военнослужащих 3-го батальона 8-го кавалерийского полка 3-й танковой бригады 1-й кавалерийской дивизии армии США в расположение 3-й танковой бригады Сухопутных войск (Армии Южной Кореи) им была продемонстрирована техника, состоящая на вооружении южнокорейского соединения.

3-я танковая бригада сухопутных войск (Армии Республики Корея) единственное соединение в вооруженных силах Южной Кореи имеющая на вооружении бронетехнику российского производства. Танки Т-80У были поставлены в Южную Корею в 1990-е годы в количестве 80 единиц. На текущий момент они состоят на вооружении двух батальонов 3-й танковой бригады. Поставки БМП-3 из России начались в 1996 году. В настоящее время, по разным оценкам, их парк насчитывает около 70 штук.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Южная Корея
Продукция
БМП-3
Т-80
Т-80У
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