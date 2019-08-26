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26.08.2019
ТАСС

Медицинское оборудование от космических предприятий РФ начали сертифицировать для экспорта

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Медицинская техника
Медицинская техника.
Источник изображения: google.com

Объединенная ракетно-космическая корпорация планирует поставлять на рынки Востока рентгенографическое и неонатальное оборудование, а также оборудование для кардиологов и реаниматологов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Объединенная ракетно-космическая корпорация (ОРКК) планирует выйти на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока с медицинским оборудованием, созданным российскими предприятиями ракетно-космической отрасли. Эта продукция уже проходит необходимую для экспорта сертификацию, сообщили в воскресенье ТАСС в ОРКК.

Корпорация планирует поставлять за рубеж рентгенографическое и неонатальное оборудование, а также оборудование для кардиологов и реаниматологов, которое выпускается в рамках диверсификации.

"При поддержке Российского экспортного центра АО "ОРКК" активно ищет возможности входа на внешние рынки, в том числе Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. <...> Параллельно с поиском заказчиков идет процесс сертификации вышеперечисленного оборудования", - отметили в корпорации.

Для определения сроков начала поставок и старта экспорта оборудования за рубеж российским космическим предприятиям нужно сформировать сервисные центры и подготовить программу обучения медицинских специалистов, отметили в ОРКК, добавив, что этот вопрос потребует детальной проработки и длительных согласований.

В середине июня генеральный директор ОРКК Андрей Жерегеля говорил ТАСС, что российские предприятия ракетно-космической промышленности планируют поставлять продукцию восточным странам.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
Медицина
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