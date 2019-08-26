"Кукурузники" снова в бою: грозные бипланы Ким Чен Ына

Новый ужас Сеула – боевые Ан-2 готовятся атаковать базы Южной Кореи

О новой угрозе, нависшей над "свободой и демократией" на Корейском полуострове, поведала сеульская газета Chosun Ilbo. В опубликованном в ней материале сообщается, что "коварные северяне" готовят удар по военным базам Южной Кореи с помощью оружия, которому южанам нечего противопоставить.

Как утверждает автор материала, ВВС КНДР создали в 3 км к юго-востоку от авиабазы Сондок полигон, полностью воспроизводящий военный аэродром Республики Корея с размещенными на нем макетами истребителей F-15K Slam Eagle.

На этой учебной площадке пилоты ВВС КНДР якобы отрабатывают бомбометание на … винтовых бипланах АН-2, созданных для народного хозяйства более 70 лет назад.

Напомним, что Ан-2 был создан в 1947 году в КБ Антонова для нужд Министерства сельского хозяйства, но вскоре был адаптирован для перевозки пассажиров. В ВВС многих стран мира он использовался как легкий военно-транспортный самолет, экспортировался более чем в 50 стран, серийно строился в Польше, на Украине и в Китае (Y-5). Кроме того, эта машина используется пограничниками и береговой охраной некоторых стран как патрульный самолет для наблюдения за своими рубежами. Также АН-2 широко используется для парашютного спорта и начальной подготовки военных десантников-парашютистов.

Экипаж самолета – один или два человека. Он может перевозить до 12 пассажиров, имеет чрезвычайно короткие дистанции разбега и пробега, дальность полета около 845 км (525 миль), скорость до 258 км/ч. Но наиболее важно то, что эта машина может летать на скорости 48 км/ч (30 миль в час), что позволяет экипажу выполнять более четкие маневры в непосредственной близости от интересующего его объекта. Все эти характеристики способствуют тому, что эта машина до сих пор остается в строю, работая в указанных нишах.

Впрочем, вернемся к КНДР, где в распоряжении Министерства обороны находится до 300 Ан-2. Помимо всего прочего, эти самолеты рассматриваются как важное транспортное средства для групп спецназа. В случае конфликта с Южной Кореей эти машины могут быть использованы для массированной заброски ДРГ на территорию противника.

Северная Корея модифицировала эти самолеты, заменив некоторые металлические части планера на деревянные и полотняные, что уменьшило радиолокационную заметность. Полет на малых скоростях и низких высотах затрудняет обнаружение самолета противником, что дает большие шансы на тайное проникновение в тыловые районы Южной Кореи.

Примечательно, что ранее зарубежные СМИ сообщали о том, что ВВС США даже проводили оценочные полеты на истребителях F-15, чтобы выявить их возможности по обнаружению и уничтожению Ан-2, задействовав для этого самолеты, полученные от бывшего СССР и стран Восточной Европы.

В 2017 году СМИ Южной Кореи и США сообщали о широкомасштабных учениях ВС КНДР, в ходе которых отрабатывался "захват Южной Кореи", причем ведущая роль в них отводилась шести полкам АН-2. В одном южнокорейском издании эти самолеты тогда сравнили с "саранчой Апокалипсиса".

Такой запредельный пафос понятен, если учесть, что Сеулу остро необходимы "страшилки" для того, чтобы оправдать в глазах своего народа агрессивную политику, которую он по указке Вашингтона проводит против северной части своей Родины.

То же самое можно сказать и о нынешней байке Chosun Ilbo, цель которой – убедить читателей в том, что в распоряжении Пхеньяна есть некие козыри, которым нечего противопоставить. Пусть даже эти "козыри" - "древние бипланы".

Известно, что некоторые "воздушные лошадки" северокорейских коммандос вооружены гранатометами и НУРСами для огневой поддержки групп спецназа. Однако такого вооружения едва ли достаточно для атаки военных аэродромов. Впрочем, даже если на них навесить мощные авиабомбы, это не превратит их в эффективные бомбардировщики. Поскольку с этими "кукурузниками" (это название АН-2 унаследовал от своего предшественника У-2), невидимыми для РЛС, когда они "крадутся" по склонам ущелий, без труда справятся даже крупнокалиберные пулеметы, не говоря уже о более мощных средствах ПВО, находящихся на защите авиабаз.

Таким образом, скорее всего, размещенный в сеульском издании материал, очередная "страшилка" для запугивания собственного населения.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",