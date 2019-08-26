Шойгу: Российские миротворцы продолжат свою миссию в Приднестровье

Российские миротворцы продолжат свою миссию в Приднестровье, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе визита в Молдавию. "Если говорить о миротворчестве, мы его никогда под вопрос не ставили и ставить не собираемся", - сказал министр на встрече с президентом непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским.

По словам Шойгу, та важнейшая, серьезная миссия, которая была возложена на миротворческие силы в этом регионе, выполняется достойно. "Пожалуй, за всю историю большого миротворчества - и не только в Советском Союзе - это первый удачный, успешный опыт установления мира. Мы считаем, что этот формат себя оправдывает", - считает министр. Этого же мнения придерживается лидер Приднестровья. "Мы не видим альтернативы миротворческой операции в регионе для поддержания мира и безопасности", - не скрывал Красносельский.

Напомним, что Сергей Шойгу в начале 90-х годов был одним из организаторов формата миротворческой миссии в Приднестровье. Он участвовал в разведении конфликтующих сторон и доставке в пострадавший от гражданской войны регион гуманитарной помощи. О тех событиях министр говорил на встрече с солдатами и офицерами совместных миротворческих сил.

"27 лет назад в Приднестровье в результате решительных действий миротворцев было прекращено кровопролитие, - отметил, в частности, министр. - Совместная миротворческая миссия на деле доказала свою эффективность и служит примером успешной миротворческой операции".

Шойгу поблагодарил личный состав за поддержание мира в регионе и вручил отличившимся военным медали Минобороны России "За укрепление боевого содружества".

Кроме того, Шойгу проверил, как российские "голубые каски" несут службу на миротворческом посту, и заслушал их командиров. В Министр также передал для музея Бендерской крепости архивные документы, связанные с освобождением Молдавии от фашизма в 1944 году, пообщался с местными юнармейцами и возложил цветы к памятнику князю Александру Невскому.

Вообще-то этот визит Шойгу в Молдавию в каком-то смысле можно назвать историческим, имея в виду то, что министр обороны РФ прилетел в республику для участия в торжествах по случаю 75-летия освобождения ее от немецко-фашистских захватчиков. Прилетел не с пустыми руками. Он передал местному руководству боевые знамена воинских частей, которые летом 1944-го участвовали Ясско-Кишиневской операции. Прежде эти легендарные полотнища хранились в Центральном музее Вооруженных сил РФ.

"Россия делает жест доброй воли и передает Республике Молдова воинские реликвии наших славных побед - боевые знамена 14-й штурмовой инженерно-саперной Александрийской бригады Ордена Суворова и 507-го армейского истребительно-противотанкового Кишиневского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова артиллерийского полка. Личный состав этих частей покрыл себя неувядаемой славой в борьбе с фашистами", - сказал Шойгу на церемонии.

Он также напомнил, что среди тех, кто в боях с фашистскими захватчиками отстоял независимость молдавской земли, были представители разных национальностей. Их подвиг, по словам министра, навсегда останется примером беззаветного мужества, преданности Отчизне, взаимовыручки и братской дружбы. Шойгу уверен, что "необходимо сохранить преемственность поколений, пресекать любые попытки возрождения фашистской идеологии, разжигания межнациональной розни, фальсификации нашей общей ратной истории".

Помимо знамен, Шойгу передал президенту республики Молдова Игорю Додону подлинные недавно рассекреченные документы фронтовой поры, рассказывающие о том, что происходило в республике при фашистах. К сожалению, отметил министр, некоторые начали забывать исторические факты, в частности о том, что за время гитлеровской оккупации население Кишинева сократилось в 10 раз - с 300 до 30 тысяч человек. Была также предпринята чудовищная, не имеющая аналогов по масштабам, попытка уничтожить молдавскую культуру.

В субботу вечером в российской столице по случаю 75-летия освобождения Молдавии от фашизма будет произведен праздничный салют. Упоминая о нем, Шойгу заметил: "Вместе с вами знаменательное событие отметят миллионы москвичей и граждан России. Это хороший знак того, что вековые традиции добрососедства и дружбы между нашими народами живы и успешно развиваются".

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Юрий Гаврилов