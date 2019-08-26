В Форт-Ирвине армия США тестирует новую систему РЭБ

Американское военное командование делает ставку на развитие технологий радиоэлектронной борьбы. Об этом свидетельствуют новые бюджетные вливания в такого рода разработки. Уже сейчас идёт демонстрация новых систем РЭБ американского производства.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечает американский портал Defence Blog, на данный момент армия США разрабатывает инструмент планирования и управления электронными войнами. Речь идёт о системе EWPMT для управления и контроля средств РЭБ с поддержкой боевых операций.

Из материала:

По данным Службы новостей армии США, благодаря EWPMT теперь можно визуально объединить свои возможности при атаке электромагнитного характера, нацеливания и наблюдения, чтобы обеспечить маневренность сил. Этот инструмент также улучшает операции по управлению и помогает в процессе сбора информации.

Система EWPMT запускает автоматизированный рабочий процесс, распределяя информацию по всему центру тактических операций. Операторы сами могут активизировать средства на наиболее опасном участке, предоставлять тактическую "картинку" для поддержки операции. Сам электронный спектр такая система способна визуализировать – то есть, показывать, откуда может осуществляться радиоэлектронная атака.

В США отмечают, что новая система – важная составляющая для так называемых многодоменных войн.

Группа офицеров армии США тестирует новые технологии РЭБ в национальном учебном центре Форт-Ирвин (Калифорния).

Используется VMAX - портативная электронная система поддержки и одновременно система радиоэлектронного нападения. Она используется для поиска, мониторинга, определения местоположения излучателей в режиме реального времени во время тактических операций.

Из заявления американского офицера:

Цель применения системы РЭБ - создать преимущество в электромагнитном спектре, чтобы дать солдатам возможность маневрировать на поле боя.

Презентационный ролик от Raytheon по EWPMT от 2018 года: