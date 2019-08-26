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26.08.2019
Военное обозрение

Шлем пилота F-35 дешевеет только "на бумаге"

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В США заявили, что им удалось снизить стоимость шлема пилота истребителя 5-го поколения F-35. Если сразу же после разработки стоимость лётного шлема составляла около 700 тысяч долларов, то теперь, как заявлено, она стала "существенно меньше" - ниже 400 тысяч долларов США. На секунду, это около 26,2 млн рублей!

Источник изображения: topwar.ru

Шлем приспособлен под вывод информации на активную жидкокристаллическую матрицу визуализации. О какой конкретно информации идёт речь?

А речь идёт о визуализации данных с камер и параметрических датчиков бортовых систем, включая систему управления вооружениями. Также шлем использует интегрированные камеры ночного видения и систему распознавания состояния пилота. Утверждается, что последняя способна существенно снизить риски, возникающие в случае ухудшения самочувствия пилота во время полёта. Эту систему американские производители начали модернизировать в связи с тем, что было выявлено несколько случаев потери сознания пилотами при сбоях комплекса подачи воздуха. Решена ли проблема с самим этим комплексом, не сообщается.

Какая технология в системе контроля самочувствия пилота используется в шлеме? На самом деле, та же, что использовалась в США и ранее с некоторой доработкой. Система отслеживает время, в течение которого глаза пилота остаются закрытыми (например, при моргании). Если время выше контрольного, то срабатывает система оповещения, в том числе и оповещения самого пилота.

Озвучена информация о том, что "удешевлённый" и обновлённый шлем пилота F-35 уже прошёл тестирование в лётных частях ВВС США и других стран. При этом, как и с первыми версиями шлемов, осуществлялась индивидуальная подгонка под пилота.

Однако, как выяснили в самих США, с удешевлением шлема на самом деле "не всё однозначно". Производители фактически умалчивают о том, что при снижении цены на шлем не учитывается цена на обновления, которые постоянно требуются для программного обеспечения как лётного шлема, так и бортовых систем F-35, с которыми тот интегрирован. При любых обновлениях бортового ПО возникает необходимость обновлять и софт шлема пилота. В итоге удешевление шлема происходит только "на бумаге".

В Норвегии ранее в мягкой форме раскритиковали производителей F-35 за то, что не успели они поставить эти истребители в части норвежских ВВС, как выяснилось, что программный комплекс бортового оборудования уже "необходимо обновлять" и, соответственно, снова платить за это деньги.

Так в 2015 году выглядела "примерка" шлема пилотом F-35 ВВС Норвегии:

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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
США
Продукция
F-35
Проекты
Истребитель 5 поколения
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