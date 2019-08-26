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26.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Россия решила поднять в ПАСЕ вопрос о действиях США по вооружениям

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Первый испытательный запуск американской крылатой ракеты Tomahawk в варианте наземного базирования с подвижной пусковой установки с полигона на острове Сан-Николас на Тихоокеанском побережье США, 18.08.2019
Первый испытательный запуск американской крылатой ракеты Tomahawk в варианте наземного базирования с подвижной пусковой установки с полигона на острове Сан-Николас на Тихоокеанском побережье США, 18.08.2019.
Источник изображения: министерство обороны США

На предстоящих осенних сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Россия поднимет тему разрушения Вашингтоном системы контроля над вооружениями, сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Делегация России намерена поднять вопрос об агрессивной политике США по разрушению системы контроля в сфере вооружений на осенних сессиях ПА ОБСЕ и ПАСЕ", – приводит его слова ТАСС.

По его словам, парламентарии европейских стран должны твердо заявить свою позицию и сделать все возможное для предотвращения очередного ракетного кризиса.

"США заранее спланировали кампанию по разрушению договора для обеспечения собственного военного превосходства", – подчеркнул он, добавив, что в таких условиях Москва вынуждена действовать зеркально.

Напомним, Путин на заседании Совбеза России заявил, что использование США в ходе испытания пусковой установки МК-41 подтверждает обоснованность претензий, которые Москва высказывала Вашингтону в период действия ДРСМД. Глава государства поручил Министерствам обороны и иностранных дел проанализировать уровень угрозы для России, создаваемый действиями США по ракетам, и принять меры по подготовке симметричного ответа.

Сенатор Алексей Пушков отметил, что Путин дал логичный ответ на попытки США добиться ракетного превосходства над Россией.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что в США не просчитали всех последствий и их решение по выходу из ДРСМД ставит Москву в более выгодное положение.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
США
Продукция
Mark 41
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ОБСЕ
РСМД
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