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26.08.2019
ТАСС

Минобороны показало видео пуска "Булавы" с подлодки "Юрий Долгорукий"

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Макет боевого блока успешно поразил учебную цель на полигоне "Кура" на Камчатке

Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море. Макет боевого блока успешно поразил учебную цель на полигоне "Кура", расположенном на Камчатке.

Также 24 августа из приполюсного района Северного Ледовитого океана с атомной подлодки "Тула" была запущена баллистическая ракета "Синева". Ракета поразила учебную цель на полигоне "Чижа" в Архангельской области.

В военном ведомстве отметили, что этими стрельбами были подтверждены технические характеристики баллистических ракет, а также и работоспособность всех систем ракетных комплексов на субмаринах.

Твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Р-30 "Булава" с середины 1990-х годов разрабатывалась Московским институтом теплотехники. Главные конструкторы - Юрий Соломонов и Александр Суходольский. По данным СМИ, эта трехступенчатая твердотопливная ракета может нести до шести боевых блоков индивидуального наведения. Предназначена для вооружения атомных подводных лодок проекта 955 "Борей", каждая субмарина имеет 16 пусковых установок. Р-29РМ "Синева" - жидкостная МБР советской разработки для подлодок проекта 667БДРМ.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Р-29Р
РСМ-54
Юрий Долгорукий
Компании
Минoбороны РФ
МИТ
Проекты
667
667БДРМ Дельфин
955 Борей
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